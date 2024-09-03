Неприятный сюрприз: чего ждать после новых поправок в закон о долевом строительстве?

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В РФ вступили в силу поправки в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Актуальны они уже с 1 сентября.
О каких нововведениях идёт речь? В частности, в два раза уменьшается размер неустойки, которую застройщик должен заплатить дольщику, если нарушает условия договора долевого участия (ДДУ). Кроме того, в 10 раз уменьшается размер штрафа, который в случае невыполнения возложенных обязательств тоже должен был заплатить застрощик.
«Штраф за отказ застройщика удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке снизили с 50% до 5%, но и это ещё не всё. Вдвое снижен размер неустойки для истцов-потребителей: если раньше сумма составляла для них 1/300 ставки на финансирование с умножением на два, то теперь неустойка в любом случае — 1/300», — прокомментировал нововведение руководитель Межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей (МООЗПП) «Юрисервис» Дмитрий Волнухин.
Эксперты опасаются, что новые поправки могут сильно ударить по дольщикам. Если раньше они могли рассчитывать на нормальную компенсацию, если застройщик нарушит условия, то теперь риски возрастают.
«Раньше, купив квартиру в строящемся доме, обманутый дольщик при затягивании сроков сдачи или плохом качестве строительных работ мог взыскать с нерадивого застройщика до полутора миллионов рублей и более. На полученную компенсацию человек мог сделать в квартире приличный ремонт. А при нынешних ставках потребителю не хватит суммы неустойки даже на покупку обоев», — предполагает юрист Анна Смирнова.
Эксперты прогнозируют два негативных последствия от нововведений. Первое: желающих купить квартиру в строящемся доме станет заметно меньше, так как не все готовы рисковать. Во-вторых, обманутым дольщикам будет не к кому обратиться за защитой прав, так как внесённые поправки ставят под вопрос дальнейшее существование некоммерческих организаций, помогавших потребителям.