Неприятный сюрприз: чего ждать после новых поправок в закон о долевом строительстве?

«Штраф за отказ застройщика удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке снизили с 50% до 5%, но и это ещё не всё. Вдвое снижен размер неустойки для истцов-потребителей: если раньше сумма составляла для них 1/300 ставки на финансирование с умножением на два, то теперь неустойка в любом случае — 1/300», — прокомментировал нововведение руководитель Межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей (МООЗПП) «Юрисервис» Дмитрий Волнухин.