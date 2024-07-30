Новый гимн и новые рубежи: как прошёл год для белгородских северных ходоков

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На сегодняшний день на учёте региональной Федерации северной ходьбы состоит 575 членов. В состав федерации входит 26 клубов. В конференции приняли участие почётные гости, среди которых основатель Федерации северной ходьбы Белгородской области — депутат Государственной Думы Никита Румянцев, президент Российской федерации северной ходьбы Сергей Мещеряков и министр спорта Белгородской области Наталья Жигалова.
За такой непродолжительный срок, резюмируя проделанную работу Федерации, вы можете гордиться, потому что у вас есть система, структура и душа. Поэтому вы будете развиваться и шагать вперёд.
Наталья Жигалова
С приветственным словом к белгородским ходокам обратился Никита Румянцев. В ходе выступления он отметил, что, выполняя свои обязательства перед клубами, Федерация обеспечит все региональные клубы комплектами фирменной формы.
Также Румянцев выразил благодарность ходокам и гостям мероприятия, вручив им благодарственные письма.
Федерация северной ходьбы Белгородской области основана 15 сентября 2021 года. За три неполных года организация прошла большой путь становления и развития. Весной 2022 года удалось объединить и включить в ряды более 50 североходцев из двух белгородских клубов. Сегодня в составе Федерации 26 клубов численностью более 500 активных ходоков со всей Белгородской области.
В текущем году мы планируем усилить наше спортивное направление, чтобы в будущем году выйти на все призовые места во Всероссийских рейтинговых соревнованиях. При этом мы никогда не ставили перед собой цель достичь каких-то количественных показателей. С первых дней создания Федерации мы всегда говорили, что для нас главное — это люди. И нам всегда хотелось, чтобы каждый член белгородской Федерации северной ходьбы смог найти для себя занятие, которое откликается у него в душе. Людям должно нравиться, им должно быть интересно и приятно.
Никита Румянцев
Чтобы придать новый толчок к развитию Федерации северной ходьбы, руководство подготовило сразу два новых направления. Первое — адресная помощь спортсменам. По итогу года три представителя белгородской Федерации, которые попадут во Всероссийский спортивный рейтинг, на протяжении года будут получать ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч рублей.
Также Никита Румянцев отметил, что Федерация поддержит клубы, тех, кто занимается северной ходьбой для здоровья. Поэтому принято решение учредить ещё одну номинацию — самый активный и лучший клуб получит в подарок от Федерации поездку на трекинг в Ставропольский край. Расходы на дорогу, проживание, питание и тренировочную программу возьмёт на себя Федерация.
По окончанию официального открытия конференции её участники перешли к рассмотрению вопроса о работе Федерации североходцев в прошедшем году. В ходе докладов они проанализировали проделанную работу, обсудили прогресс в развитии спортивного направления и отметили успехи в привлечении новых участников в ряды движения североходцев.
Обратился к участникам конференции президент Российской федерации северной ходьбы Сергей Мещеряков. Он рассказал о тенденциях развития северной ходьбы, отметив, что данный вид спорта имеет все шансы в конце этого года войти во Всероссийский реестр как самостоятельный вид спорта: «Северная ходьба. Спортивная версия».
Он также рассказал, что в этом году готовится «Тебердинская тропа», где будут выступать представители Белгородской области. А главным событием станет турнир «Кубок вызова», который состоится 14 сентября в Москве.
В Белгородской области люди системно занимаются развитием северной ходьбы и по-настоящему, вдохновенно и искренне делают своё дело. Это самое главное. Каждый раз приезжая в Белгородскую область, я убеждаюсь, что были проделаны новые колоссальные шаги вперёд. Федерация северной ходьбы Белгородской области не стоит на месте, а всегда двигается вперёд и развивается. И каждое новое мероприятие поднимает региональную Федерацию на следующую ступень.
Сергей Мещеряков
Во время конференции участникам и гостям мероприятия представили Гимн Федерации северной ходьбы Белгородской области. Музыкальную композицию единогласно приняли в качестве официального Гимна регионального объединения.
В рамках конференции отдельное внимание уделили книге «Пришла с севера» — уникальному изданию, возникшему по инициативе Никиты Румянцева, основателя Белгородской федерации северной ходьбы.
Книга предлагает увлекательное путешествие в историю северной ходьбы, начиная с её финских истоков и заканчивая развитием этого вида спорта в Белгородской области. В издании даются практические рекомендации для самостоятельного освоения ходьбы с палками.
Более того, книга содержит экспертные мнения квалифицированного врача и других специалистов в области северной ходьбы, делая её ценным ресурсом для всех, кто интересуется этим видом физической активности. Изюминкой издания является символ, который при сканировании с помощью смартфона «переносит» читателя на страницу с гимном Федерации. Экземпляр издания получил каждый участник конференции.