Новый гимн и новые рубежи: как прошёл год для белгородских северных ходоков

Федерация северной ходьбы Белгородской области основана 15 сентября 2021 года. За три неполных года организация прошла большой путь становления и развития. Весной 2022 года удалось объединить и включить в ряды более 50 североходцев из двух белгородских клубов. Сегодня в составе Федерации 26 клубов численностью более 500 активных ходоков со всей Белгородской области.