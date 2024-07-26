Полпред УрФО наградил активистов за помощь бойцам СВО

Мероприятие прошло в Кургане в Штабе общественной поддержки. Там собрались уральцы, помогающие участникам СВО. Они собирают грузы и отправляют на линию фронта, оказывают помощь военнослужающим и членам их семей. Полпред президента и врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев вручил награды десяти волонтёрам. Они получили благодарности от имени полномочного представителя президента. Якушев выразил им благодарность за неоценимый труд и патриотизм.