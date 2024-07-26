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Published Сегодня, 14:45

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Updated Сегодня, 14:47

Полпред УрФО Якушев наградил волонтёров

Полпред УрФО наградил активистов за помощь бойцам СВО

26 июля 2024, 14:45
Фото: РМК
Полпред УрФО Якушев наградил волонтёров
Представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 26 июля наградил волонтёров и активистов со всего Урала, сообщил «РегионМедиаКонсалтинг».

Мероприятие прошло в Кургане в Штабе общественной поддержки. Там собрались уральцы, помогающие участникам СВО. Они собирают грузы и отправляют на линию фронта, оказывают помощь военнослужающим и членам их семей. Полпред президента и врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев вручил награды десяти волонтёрам. Они получили благодарности от имени полномочного представителя президента. Якушев выразил им благодарность за неоценимый труд и патриотизм.

В числе награждённых — Елена Васильева, координатор Народного фронта в Курганской области, член штаба ОНФ Анастасия Денисенко и координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Светлана Юхнина.

Ко встрече с полпредом приурочили и выставку ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Он будет 27 июля. В этот день в России вспоминают несовершеннолетних, погибших во время обстрелов формирований Украины. Гости ознакомились с историями некоторых детей.

Полпред УрФО Якушев наградил волонтёровПолпред УрФО Якушев наградил волонтёров
Полпред УрФО Якушев наградил волонтёровПолпред УрФО Якушев наградил волонтёров
Полпред УрФО Якушев наградил волонтёровПолпред УрФО Якушев наградил волонтёров
Полпред УрФО Якушев наградил волонтёровПолпред УрФО Якушев наградил волонтёров
Полпред УрФО Якушев наградил волонтёровПолпред УрФО Якушев наградил волонтёров
Полпред УрФО Якушев наградил волонтёров
Фото: РМК
#Татьяна Вознюк#Общество#Активисты#Награждение#Волонтёры#Владимир Якушев#Полпред в УрФО
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