Полпред УрФО наградил активистов за помощь бойцам СВО

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Мероприятие прошло в Кургане в Штабе общественной поддержки. Там собрались уральцы, помогающие участникам СВО. Они собирают грузы и отправляют на линию фронта, оказывают помощь военнослужающим и членам их семей. Полпред президента и врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев вручил награды десяти волонтёрам. Они получили благодарности от имени полномочного представителя президента. Якушев выразил им благодарность за неоценимый труд и патриотизм.
В числе награждённых — Елена Васильева, координатор Народного фронта в Курганской области, член штаба ОНФ Анастасия Денисенко и координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Светлана Юхнина.
Ко встрече с полпредом приурочили и выставку ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Он будет 27 июля. В этот день в России вспоминают несовершеннолетних, погибших во время обстрелов формирований Украины. Гости ознакомились с историями некоторых детей.