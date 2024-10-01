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Активисты

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2024
Гладков рассказал о поддержке талантливых юных белгородцев на 115 млн рублей
1 октября, 10:59
Полпред УрФО наградил активистов за помощь бойцам СВО
26 июля, 14:45
СГОК и фонд «Милосердие» продвигают культуру раздельного сбора мусора
16 июля, 11:27
«Не сдавайтесь!» Жителей Белгорода поддержали бесплатными тюльпанами
В центре Белгорода на Солнечных часах прохожие заметили коробку с цветами. Тюльпаны предлагают взять для поднятия настроения.
17 марта, 12:44
2023
Белгородцы могут принять участие в «Диктанте добрых дел»
Активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча приглашают волонтёров региона поучаствовать в общегородском «Диктанте добрых дел», приуроченном к Международному дню добровольца и Всероссийскому фестивалю молодёжи в Сочи.
7 декабря 2023, 10:00
Активисты «Нового поколения» провели в Белгороде региональный форум добровольцев
Местом притяжения для волонтёров региона в этом году стал областной Центр молодёжных инициатив — образовательный форум новопоколенцев собрал там более 200 участников из разных уголков Белгородской области.
12 сентября 2023, 10:15
Белгородцы записали видеообращение против эвтаназии и подписали обращение к Путину
14 мая 2023, 11:10
Белгородские активисты собрались на митинг против эвтаназии животных
Часть собравшихся выступает против эвтаназии животных и поправок в ФЗ 498. Другие же, столкнувшиеся с жестокостью бродячих собак, им противостоят.
14 мая 2023, 10:09
2022
Волонтёры Старого Оскола не могут найти помещение для хранения гумпомощи для беженцев
С соответствующей проблемой волонтёры обратились к главе Старооскольского горокруга Белгородской области Андрею Чеснокову в ходе прямой линии.
23 августа 2022, 17:24
Чиновники обсудили с белгородскими активистами судьбу троллейбусов
16 июня 2022, 14:56
2021
В Белгороде прошла новогодняя ярмарка от активистов «Нового Поколения» Андрея Скоча
21 декабря 2021, 09:42
Программа социнвестиций Металлоинвеста в числе призёров международной премии
8 декабря 2021, 12:16
В Белгороде пройдёт благотворительная новогодняя ярмарка
6 декабря 2021, 09:04
2020
Под Белгородом привели в порядок мемориал погибшим воинам
4 мая 2020, 11:04

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