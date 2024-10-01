Активисты «Нового поколения» провели в Белгороде региональный форум добровольцев

Местом притяжения для волонтёров региона в этом году стал областной Центр молодёжных инициатив — образовательный форум новопоколенцев собрал там более 200 участников из разных уголков Белгородской области.