Взрывов не было, а дым есть: в МЧС назвали причину большого пожара в Белгороде

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В Белгороде после полудня заметили дым. При этом взрывов ранее не звучало.
Как оказалось, в городе горел камыш на улице Корочанской. Пожар распространился на территории более 100 квадратных метров.
В 14:15 стало известно, что возгорание полностью ликвидировали.
Напомним, что ранее в Белгородской области продлили действие особого противопожарного режима. Был озвучен ряд правил, за несоблюдение которых можно получить штрафы.