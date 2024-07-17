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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Пожар в Белгороде

Взрывов не было, а дым есть: в МЧС назвали причину большого пожара в Белгороде

17 июля 2024, 11:23
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Пожар в Белгороде

В Белгороде ликвидировали крупный пожар

В 12:51 в региональное ведомство поступило сообщение о возгорании в восточной части города. В МЧС сообщили, что пожар уже полностью ликвидировали.
Сюжет
Пожар

В Белгороде после полудня заметили дым. При этом взрывов ранее не звучало.

Как оказалось, в городе горел камыш на улице Корочанской. Пожар распространился на территории более 100 квадратных метров.

В 14:15 стало известно, что возгорание полностью ликвидировали.

Напомним, что ранее в Белгородской области продлили действие особого противопожарного режима. Был озвучен ряд правил, за несоблюдение которых можно получить штрафы.

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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Пожар#Новости Белгорода#Камыш#Белгород#Дым
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