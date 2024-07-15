Одна машина за двойную цену: действительно ли вы готовы взять автокредит?

Размер кредита, предоставляемого Сбербанком, который является лидером на финансовом рынке, является базовой ставкой как для потребительских, так и для автокредитов, вокруг которой строятся различные программы и предложения. Ни один банк не может предложить процентную ставку ниже 25% по потребительским кредитам. Это связано с тем, что процентные ставки по вкладам граждан сегодня колеблются от 16 до 18% годовых, и финансовым учреждениям необходимо не только обеспечить доходность по вкладам, но и получить прибыль для своего развития. Кроме того, при автокредитовании добавляется страхование каско и зачастую страхование жизни заёмщика.