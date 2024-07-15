Одна машина за двойную цену: действительно ли вы готовы взять автокредит?

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Проведём простой расчёт. У большинства россиян в телефоне есть приложение от Сбера, где представлена возможность взять кредит на личные нужды. При вводе информации о сумме займа — 1,65 миллиона рублей (средняя сумма автокредита в 2023 году) и сроке погашения — 60 месяцев или пять лет, банк предлагает ссуду под 25,9% годовых с ежемесячным платежом в размере 49 500 рублей. После умножения этой суммы на 60 получаем общий долг в размере 2 970 000 рублей. Выходит, что переплата составит минимум 1 миллион и 300 тысяч рублей.
Размер кредита, предоставляемого Сбербанком, который является лидером на финансовом рынке, является базовой ставкой как для потребительских, так и для автокредитов, вокруг которой строятся различные программы и предложения. Ни один банк не может предложить процентную ставку ниже 25% по потребительским кредитам. Это связано с тем, что процентные ставки по вкладам граждан сегодня колеблются от 16 до 18% годовых, и финансовым учреждениям необходимо не только обеспечить доходность по вкладам, но и получить прибыль для своего развития. Кроме того, при автокредитовании добавляется страхование каско и зачастую страхование жизни заёмщика.
Например, для популярного автомобиля CHERY Tiggo 7 Pro страхование каско обойдётся примерно в 60 тысяч рублей в год, что за пять лет составит 300 тысяч. Таким образом, при покупке автомобиля на 3 миллиона рублей при первоначальном взносе в 50% общая сумма выплат составит около 4,5 миллиона рублей.
Однако автомобиль не является объектом, который сохраняет ценность и не требует дополнительных затрат на бензин, парковку, запчасти и техническое обслуживание. Через пять лет эксплуатации и пробега в 100 тысяч километров среднестатистический китайский кроссовер класса «Б» стоимостью 3 миллиона рублей будет стоить на вторичном рынке приблизительно 1,5 миллиона рублей (при условии отсутствия серьёзных повреждений и при хорошем техническом состоянии). Таким образом, общие расходы, включая выплаты по кредиту, будут составлять уже 100 тысяч рублей в месяц (без учёта затрат на обслуживание автомобиля в течение пяти лет).
Сумма в 100 тысяч рублей превышает среднюю заработную плату в России (78 тысяч рублей в марте 2024 года). Поэтому перед принятием решения о покупке автомобиля в кредит стоит задать себе вопрос: готовы ли вы заплатить такую цену? Возможно, альтернативой будет использование такси или каршеринга в случаях, когда вам действительно необходимо передвигаться на автомобиле.