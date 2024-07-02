Получить автокредит с 1 июля стало сложнее: в чём причина

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
С начала июля ЦБ добавил дополнительные надбавки для людей с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) — тех, кто тратит более половины своих доходов на выплаты по кредитам. В общем, банкам стало невыгодно выдавать кредиты клиентам с высоким ПДН: им придётся либо повышать процентные ставки, либо отказывать в выдаче кредита.
Размер ежемесячного дохода и наличие свободных денег не играют роли в данном случае. Человек с заработком в 50 тысяч рублей и тратами по кредиту на оставшиеся 25 тысяч рублей будет на одном уровне с успешным айтишником или менеджером, получающим 500 тысяч рублей и выплачивающим ипотеку на 250 тысяч рублей.
Как заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), банки могут автоматически отказывать таким клиентам в выдаче кредита, без учёта подробностей. Они также предполагают, что процентные ставки по автокредитам для прочих заёмщиков поднимутся на 1-2 процентных пункта и составят 19-24% для новых автомобилей и 22-27% для подержанных.
По оценкам ВТБ, до 2024 года доля машин, приобретённых в кредит, возрастет на 8 процентных пунктов и достигнет 24%. Но это обобщённые данные по всему рынку. Доля новых автомобилей, купленных в кредит, в прошлом году составляла 50%, а в текущем году может вырасти до 70%.
Часть автомобилей покупают разнообразные компании и таксопарки в лизинг. Поэтому сейчас почти никто не покупает новые машины за наличные. Теперь новый автомобиль стал синонимом кредитного автомобиля.
Например, компания «АвтоВАЗ» предлагает взять Lada Granta в комплектации Classic за 911 тысяч рублей. Если внести сразу 50% (455,5 тысячи рублей) и распределить вторую половину на пять лет под 21,4% годовых, то ежемесячный платеж составит 13 654 рубля. Общая переплата будет 363,74 тысячи рублей, а общая стоимость машины в итоге составит 1,275 миллиона рублей.
В то же время китайские автопроизводители, лидеры рынка, предлагают более выгодные кредитные программы, оплачивая банкам проценты. Haval предоставляет три кредитные программы: с остаточным платежом, с оформлением полиса КАСКО и базовую с первоначальным взносом от 10%. Chery также предлагает свои программы. Есть возможность приобрести автомобиль в рассрочку под 0,01% годовых, но при малом первоначальном взносе и долгосрочном кредитовании максимальная ставка может достигать 15,5–22,9% в зависимости от банка.
Продажи новых автомобилей за первые пять месяцев 2024 года выросли на 86,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не случайно. Сейчас у клиентов есть возможность купить новую машину в кредит по ставкам, близким к инфляции. Однако возникли проблемы не только из-за ограничений ЦБ на предоставление займов клиентам с высокой долговой нагрузкой, но и из-за отмены льготных автокредитов.
В мае 2024 года средняя цена нового автомобиля упала ниже 3 миллионов рублей и составила 2,878 миллиона рублей, хотя цены на автомобили по-прежнему растут. В России стали покупать меньше премиум-марок, а больше бюджетных моделей.
Так что если у вас есть работающий автомобиль и другие кредиты — следите за ним и поддерживайте его. Может быть, вам придётся ездить на нем еще долго.