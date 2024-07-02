Получить автокредит с 1 июля стало сложнее: в чём причина

В то же время китайские автопроизводители, лидеры рынка, предлагают более выгодные кредитные программы, оплачивая банкам проценты. Haval предоставляет три кредитные программы: с остаточным платежом, с оформлением полиса КАСКО и базовую с первоначальным взносом от 10%. Chery также предлагает свои программы. Есть возможность приобрести автомобиль в рассрочку под 0,01% годовых, но при малом первоначальном взносе и долгосрочном кредитовании максимальная ставка может достигать 15,5–22,9% в зависимости от банка.