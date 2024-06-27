Белгородская область привезла новые технологии со Всероссийского дня поля

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Делегация от Белгородской области приняла участие в осмотре экспозиции и деловой программе выставки. Время для посещения мероприятия подобрано удачно: на Белгородчине давно завершена посевная, даже с учетом необходимости пересева после майских заморозков, у хозяйств есть возможность спланировать задачи на перспективу перед началом уборочной страды.
Минсельхоз России ставит перед агропромышленным комплексом амбициозные задачи, направленные на укрепление технологического суверенитета. Одним из ключевых факторов стабильных урожаев является применение и соблюдение агротехнологий. Об этом напомнила министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут во время осмотра масштабной экспозиции выставки.
Крупные компании-производители и поставщики сегодня имеют возможность продемонстрировать свои достижения. На демонстрационных полях были представлены сотни российских сортов и гибридов, выращенных на отечественных удобрениях и обработанных российскими средствами защиты растений. На стендах можно было увидеть разнообразие самых современных и инновационных решений.
Одним из центральных событий выставки стал осмотр экспозиции. Официальная делегация, возглавляемая министром, посетила стенд «ФосАгро» — генерального спонсора выставки и одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Генеральный директор сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк рассказал об обеспечении аграриев удобрениями и значимых тенденциях.
Одной из наиболее заметных тенденций является более качественная работа с удобрениями со стороны аграриев. «ФосАгро-Регион», совместно с аграриями, проводит большую работу по повышению эффективности минерального питания. Они испытывают и внедряют инновационные марки удобрений с микроэлементами, которые повышают не только урожайность, но и плодородие почв.
«Еще три года назад аграрии практически не обращали на них внимания. Но в результате системного продвижения результатов их применения в различных агрометеорологических условиях, их закупки выросли на 60% за последние два года, а с начала этого года — еще на треть», — рассказал Андрей Вовк.
Отзываясь на запросы клиентов, компания освоила обеспечение аграриев эксклюзивными марками удобрений: по заказу крупных сельхозтоваропроизводителей поставляют партии удобрений определенного цвета. «Это помогает отслеживать их путь по всей цепочке и предотвращать хищения и перепродажу продукции, таким образом препятствуя развитию теневого рынка минудобрений», — прокомментировал гендиректор.
Значимым трендом остается и растущий спрос на жидкие минеральные удобрения: в прошлом году сеть увеличила их поставки более чем на четверть, а с начала этого года — ещё на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
В агрономии решающее значение имеет оперативная доступность удобрений, чтобы «витамины плодородия» вовремя поступали на поля и склады хозяйств, компания развивает логистику. За последние 5 лет «ФосАгро-Регион» вложила более 4 млрд рублей в развитие сети. Количество региональных комплексов хранения и перевалки минеральных удобрений увеличилось с 19 до 34. Их суммарная ёмкость превысила 850 тысяч тонн, что позволяет накапливать заявленные объёмы и создавать резерв на оперативные дополнительные поставки, рассказал министру Андрей Вовк.
Удобрения — фундаментальный фактор урожайности, поэтому на их применение минсельхоз обращает особое внимание. Объемы их внесения растут, что делает возможным получение стабильных урожаев и смягчает последствия погодных катаклизмов. «ФосАгро-Регион» также наращивает объёмы поставок удобрений на приоритетный для компании внутренний рынок. В прошлом году рост составил 12%, объемы поставок увеличились до 3,3 млн тонн. В этом году положительная тенденция сохраняется.
Вместе с тем, компания расширяет ассортимент. Помимо минеральных удобрений ФосАгро, в центрах дистрибуции «ФосАгро-Регион» доступна агрохимическая продукция других производителей. А в конце прошлого года компания объявила и о выходе на рынок семян.
Важное дополнение: семена российской селекции компания сопровождает собственными системами минерального питания, адаптированными под каждый сорт или гибрид, регион и даже отдельный район. «Это гарантирует эффективные расходы и на семена, и на минеральное питание, а значит — способствует повышению рентабельности растениеводства», — подчеркнул Андрей Вовк.
Чтобы система минерального питания работала максимально эффективно, компания опирается на научный подход при ее разработке. Этому способствуют новые сервисы. Например, агрохимическое обследование почв, которое эксперты «ФосАгро-Регион» проводят с помощью автоматизированного пробоотборника, который также был представлен на «Всероссийском дне поля».
Значимым событием на выставке стало и подписание соглашения о сотрудничестве между «ФосАгро-Регион» и «Щелково Агрохим» — это один из крупнейших в России производителей средств защиты растений, биопрепаратов и агрохимикатов.
Компании объединят усилия для импортозамещения и возрождения отечественной селекции и продвижения в России и странах ЕАЭС современных отечественных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
«Партнерство „Щелково Агрохим“ и „ФосАгро-Регион“ — эталонный образец встречного движения научного подхода к аграрному бизнесу, технологического потенциала и обширной многолетней практики работы на земле двух крупнейших отраслевых компаний в интересах российских аграриев», — отметил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.
Генеральный директор «Щелково Агрохим», д. х.н, академик РАН Салис Каракотов назвал сотрудничество с «стратегическим альянсм ради будущего российского агропромышленного комплекса».
Представленные на выставке технологии и вся продукция для сельхозпроизводства доступны белгородским аграриям в центрах дистрибуции «ФосАгро-Белгород» (региональная компания сети).
— Наши усилия направлены на то, чтобы у аграриев был широкий набор инструментов для управления урожаем и гибкие возможности для работы в любых условиях, — напомнил директор «ФосАгро-Белгород» Олег Жуковин.
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