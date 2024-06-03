У жителя белгородского приграничья в машине нашли ручную осколочную гранату

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
У жителя Борисовского района в автомобиле обнаружили предмет, похожий на гранату. Эксперты установили, что находка действительно является ручной осколочной гранатой Ф-1. Она была изготовлена промышленным способом и содержала заряд взрывчатого вещества.
В отношении жителя приграничья возбудили уголовное дело по статье за незаконное приобретение и хранение взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.