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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

У жителя белгородского приграничья в машине нашли ручную осколочную гранату

У жителя белгородского приграничья в машине нашли ручную осколочную гранату

3 июня 2024, 14:15
Фото: 1MI
Противоправную деятельность пресекли силовики. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Подробности сообщает региональное управление ФСБ.
Сюжет
ФСБ

У жителя Борисовского района в автомобиле обнаружили предмет, похожий на гранату. Эксперты установили, что находка действительно является ручной осколочной гранатой Ф-1. Она была изготовлена промышленным способом и содержала заряд взрывчатого вещества.

В отношении жителя приграничья возбудили уголовное дело по статье за незаконное приобретение и хранение взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#ФСБ#Белгород#Граната
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