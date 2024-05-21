Возле дома белгородца нашли взрывчатые вещества и гранату. Возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Противоправную деятельность жителя Валуйского горокруга пресекли сотрудники УФСБ по Белгородской области совместно с УМВД. Мужчина незаконно приобрёл и хранил взрывчатые вещества и взрывные устройства.
Возле дома фигуранта было найдена более 10 кг артиллерийского пороха и граната Ф-1. Мужчина планировал применять их в личных целях, а позже продать.
Специалисты установили, что найденный порох и граната пригодны для использования по назначению.
В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные действия, связанные с приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.