Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Белгородец попал под уголовное дело за покупку и хранение взрывных устройств

Возле дома белгородца нашли взрывчатые вещества и гранату. Возбуждено уголовное дело

21 мая 2024, 12:01
Фото: 1MI

Белгородец попал под уголовное дело за покупку и хранение взрывных устройств

Житель Валуйского горокруга незаконно приобрёл и хранил артиллерийский порох и гранату Ф-1. Подробности рассказали в региональном УФСБ.

Противоправную деятельность жителя Валуйского горокруга пресекли сотрудники УФСБ по Белгородской области совместно с УМВД. Мужчина незаконно приобрёл и хранил взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Возле дома фигуранта было найдена более 10 кг артиллерийского пороха и граната Ф-1. Мужчина планировал применять их в личных целях, а позже продать.

Специалисты установили, что найденный порох и граната пригодны для использования по назначению.

В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные действия, связанные с приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Оружие НАТО и 123 взрывных устройства: что конфисковали у белгородцев в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Оружие НАТО и 123 взрывных устройства: что конфисковали у белгородцев в 2023 годуВ квартире и гаражах белгородца автомат Калашникова и 2 кг наркотиковБелгородца осудили за коллекционирование оружия времён Великой Отечественной войны
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Порох#Белгород#Граната#Валуйский горокруг#Незаконное хранение
Подпишитесь
Стало известно о ещё одном погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»
Сегодня, 11:11
«Ольха», БПЛА, ракетные опасности: как прошла ночь в Белгородской области
Сегодня, 04:21
РСЗО, дроны и баллистика: какую тактику применяют ВСУ при обстреле Белгородчины
Сегодня, 07:20
«Кувшинка» в парке Белгорода: новый фонтан или восстановленный исторический объект?
Сегодня, 08:50
Признают иноагентами? Что грозит белгородским диаспорам, если примут новый закон
Сегодня, 08:02
Охота на «вампиров»: спасёт ли санитарная зона Белгородскую область от обстрелов
16 мая, 15:35
"