Возле дома белгородца нашли взрывчатые вещества и гранату. Возбуждено уголовное дело

В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные действия, связанные с приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.