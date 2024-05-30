Вячеслав Гладков рассказал о ремонте ещё одной дороги в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о начале ремонта подъездной дороги к селу Новосолдатка в Красненском районе. Протяженность отремонтированного участка дороги — 4 километра. Ремонтные работы будут идти в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Сообщается, что в ходе ремонта подрядчик уложит два новых слоя асфальтобетона, обновит водосбросные сооружения, автобусную остановку. У остановки планируют сделать приподнятый пешеходный переход, ещё проектом предусмотрено строительство 215 метров тротуара от остановки по направлению к кладбищу.
Очень хочется, чтобы все работы, которые проводятся в рамках планов муниципальных образований, государственных программ, выполнялись только с отличным качеством. Мы будем стараться максимально контролировать этот процесс», — говорит глава региона.
Сейчас проходит укладка верхнего слоя покрытия. Для того, чтобы дорога смогла служить как можно дольше, будет добавлена специальная добавка на основе вулканизированной резины. Это предотвращает появление дефектов покрытия. Отмечается, что работы должны завершить к 30 июня.