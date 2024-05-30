Вячеслав Гладков рассказал о ремонте ещё одной дороги в Белгородской области

Сейчас проходит укладка верхнего слоя покрытия. Для того, чтобы дорога смогла служить как можно дольше, будет добавлена специальная добавка на основе вулканизированной резины. Это предотвращает появление дефектов покрытия. Отмечается, что работы должны завершить к 30 июня.