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Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта дороги в Шебекинском округе

Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта дороги в Шебекинском округе

28 мая 2024, 15:07
Фото: 1MI
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Белгородской области планируют отремонтировать 110 км дорог. Отмечается, что первый объект уже сдали.
Сюжет
Дороги

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, рассказал о ходе работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»‎ в регионе. Он сообщил, что уже сдали первый объект — это участок трассы в Шебекинском округе Артельная-Булановка, протяжённость которого 8 километров. По словам Гладкова, в этом году планируют отремонтировать 110 километров дорог по всей Белгородской области.

Отмечается, что подрядчики уложили новые слои асфальта, обустроили пересечения и примыкания, а также установили дорожные знаки и нанесли разметку.

«Дорожный комплекс в нашей области всегда был сильный. Уверен, что в этом году мы тоже покажем хороший результат. Но главные оценки даёте, конечно, вы, уважаемые жители нашей области, гости нашего региона, те, кто пользуется дорогами, тротуарами. Думаю, что и в дальнейшем мы будем оставаться лучшим регионом в нашей стране по качеству дорог», — сказал глава региона Вячеслав Гладков.

Власти напоминают, что в 2024 году запланирован ремонт на 101 объекте — это 80 муниципальных дорог, 11 региональных трасс и 10 искусственных сооружений. Их общая протяженность — 112 километров.

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