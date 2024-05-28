Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта дороги в Шебекинском округе

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, рассказал о ходе работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»‎ в регионе. Он сообщил, что уже сдали первый объект — это участок трассы в Шебекинском округе Артельная-Булановка, протяжённость которого 8 километров. По словам Гладкова, в этом году планируют отремонтировать 110 километров дорог по всей Белгородской области.