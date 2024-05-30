Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Анастасия Заворотнюк

«Прекрасной няни» больше нет. Что известно о смерти Анастасии Заворотнюк?

30 мая 2024, 08:20
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая многим известна как «та самая няня», умерла. Ей было 53 года. Сообщается, что женщина долгое время боролась с тяжёлой болезнью. Подробности случившегося — в материале Бел.Ру.

В чём причина смерти?

О кончине российской актрисы стало известно из её социальных сетей: Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной и тяжёлой болезни этой ночью, 30 мая. По предварительным данным, россиянка долгое время боролась с глиобластомой — опухолью в головном мозге, которую относят к четвёртой степени злокачественности. Впервые о её болезни общественности стало известно пять лет назад.

Сообщается, что женщина скончалась в реанимации московской больницы. Она долгое время проходила курс химио- и лучевой терапии за пределами России, однако лечение ей не помогало, поэтому болезнь прогрессировала: опухоль дала метастазы.

Нейрохирурги планировали в 2019 году провести операцию, но состояние актрисы не дало это сделать: любое хирургическое вмешательство могло её убить. Какое-то время Заворотнюк лежала в коме с отёком мозга и другими осложнениями, появившимися на фоне болезни, а за две недели до своей кончины начала жаловаться на сильное ухудшение здоровья.

О дате и месте прощания с актрисой пока не сообщалось — информация будет известна чуть позже.

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

Мнение учёного

О заболевании Заворотнюк в 2020 году высказывался научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков, который утверждал, что у актрисы «не всё так плохо, хотя болезнь и тяжёлая». Тогда её муж отнёсся с осторожностью к экспериментальному лечению и отметил, что у Заворотнюк ремиссия, поэтому такие методы пока не требуется.

Чумаков сообщал журналистам, что их сотрудники работают с пациентами, у которых самые поздние стадии рака и которым все возможности традиционной медицины уже не помогают. По его мнению, раз актриса и её муж не обратились в их лабораторию, значит, им помогли в Институте Петрова в Питере, где могли сделать персональную вакцину против рака.

Какое-то время предполагалось, что актриса поправится, поскольку для её лечения были задействованы самые новые и сильные препараты.

Реакция и состояние дочери актрисы

Ранее многие СМИ писали, что дочь Анастасии Заворотнюк Анну сильно подкосила новость о тяжёлой болезни матери: девушка стремительно похудела и ела только через силу.

О кончине матери Анне сообщили по телефону. Та выложила в социальных сетях их семейное фото и написала несколько слов об Анастасии, отметив, что та была самым лучшим человеком. Девушка пообещала всегда любить свою мать и вспоминать её счастливой и любящей.

«Моя душа всегда с тобой», — заключила Анна.

Анастасия Заворотнюк со своей дочерью АннойАнастасия Заворотнюк со своей дочерью Анной
Слова Анны о смерти матери. На фото Анастасия Заворотнюк со своими детьми: Майклом и АннойСлова Анны о смерти матери. На фото Анастасия Заворотнюк со своими детьми: Майклом и Анной
Анастасия Заворотнюк со своей дочерью Анной
Фото: соцсети Анны Заворотнюк

Какой была жизнь Анастасии Заворотнюк?

Будущая знаменитость родилась в начале апреля 1971 года в Астрахани в семье народной артистки РФ Валентины и работника телевидения Юрия. Такие родители оказали влияние на свою дочь, поэтому Анастасия уже с малых лет мечтала пойти по их стопам.

Несмотря на имеющееся желание, первое образование она решила получить в историческом факультете Астраханского педагогического института, но спустя время бросила учёбу и всё же поступила на актёрское. Уже в начале 1990-х годов она окончила МХАТ и поступила в Московский театр Олега Табакова, где за десять лет успела сыграть в порядка 30 театральных постановках.

В начале 2000-х годов она начала сниматься в сериале «Моя прекрасная няня», который и сделал её популярной на всю страну. Большинство россиян до сих пор вспоминают об Анастасии, как о няни Виктории Прутковской. После этой роли актриса продолжила работать на ТВ: за всё время она вела многие шоу, где звёзды российской эстрады танцевали и соревновались в фигурном катании.

Личная жизнь у актрисы тоже сложилась: всего она побывала замужем три раза — за бизнесменом Олафом Шварцкопфом, предпринимателем Дмитрием Стрюковым и за фигуристом Петром Чернышёвым. С последним Заворотнюк познакомилась на одном из шоу, в браке они были с 2008 года. Анастасия не раз отмечала, что её любовь к Петру за многие годы так и не прошла. Последние годы мужчина всё время проводил со своей болеющей супругой.

У актрисы трое детей: дочь Анна и сын Майкл от второго брака, а также дочь Мила, которую она родила в 2018 году.

Бывшая няня Пугачевой раскрыла адвокату Александру Добровинскому секреты жизни певицы
Узнать подробнее
Читайте также:
Из «Великолепного» в XXI век: какого образа придерживаются актрисы сериала в жизниАктриса Чулпан Хаматова покинула Россию и уехала в ЛатвиюАктриса Виктория Тарасова выступила в Белгороде для жителей Донбасса
#Александра Склярова#Общество#Умерла#Актриса
Подпишитесь
«Это даже не мой голос»: в Сети появился фейк с директором школы из Белгорода
Сегодня, 11:46
«Жутко выходить»: белгородцы жалуются на «забытые» у их домов последствия обстрелов
Сегодня, 10:04
Что сейчас происходит со сгоревшим из-за обстрела домом в пригороде Белгорода?
Вчера, 13:36
ВСУ атаковали дронами почту и храм в белгородском приграничье
Сегодня, 08:29
Пиццерии сети «Потапыч» продолжают закрываться в Белгороде?
Сегодня, 07:18
Полковник запаса рассказал о новом оружии, которым ВСУ атаковали Белгородскую область
Вчера, 14:09
"