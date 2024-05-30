«Прекрасной няни» больше нет. Что известно о смерти Анастасии Заворотнюк?

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
О кончине российской актрисы стало известно из её социальных сетей: Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной и тяжёлой болезни этой ночью, 30 мая. По предварительным данным, россиянка долгое время боролась с глиобластомой — опухолью в головном мозге, которую относят к четвёртой степени злокачественности. Впервые о её болезни общественности стало известно пять лет назад.
Сообщается, что женщина скончалась в реанимации московской больницы. Она долгое время проходила курс химио- и лучевой терапии за пределами России, однако лечение ей не помогало, поэтому болезнь прогрессировала: опухоль дала метастазы.
Нейрохирурги планировали в 2019 году провести операцию, но состояние актрисы не дало это сделать: любое хирургическое вмешательство могло её убить. Какое-то время Заворотнюк лежала в коме с отёком мозга и другими осложнениями, появившимися на фоне болезни, а за две недели до своей кончины начала жаловаться на сильное ухудшение здоровья.
О дате и месте прощания с актрисой пока не сообщалось — информация будет известна чуть позже.
О заболевании Заворотнюк в 2020 году высказывался научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков, который утверждал, что у актрисы «не всё так плохо, хотя болезнь и тяжёлая». Тогда её муж отнёсся с осторожностью к экспериментальному лечению и отметил, что у Заворотнюк ремиссия, поэтому такие методы пока не требуется.
Чумаков сообщал журналистам, что их сотрудники работают с пациентами, у которых самые поздние стадии рака и которым все возможности традиционной медицины уже не помогают. По его мнению, раз актриса и её муж не обратились в их лабораторию, значит, им помогли в Институте Петрова в Питере, где могли сделать персональную вакцину против рака.
Какое-то время предполагалось, что актриса поправится, поскольку для её лечения были задействованы самые новые и сильные препараты.
Ранее многие СМИ писали, что дочь Анастасии Заворотнюк Анну сильно подкосила новость о тяжёлой болезни матери: девушка стремительно похудела и ела только через силу.
О кончине матери Анне сообщили по телефону. Та выложила в социальных сетях их семейное фото и написала несколько слов об Анастасии, отметив, что та была самым лучшим человеком. Девушка пообещала всегда любить свою мать и вспоминать её счастливой и любящей.
«Моя душа всегда с тобой», — заключила Анна.
Будущая знаменитость родилась в начале апреля 1971 года в Астрахани в семье народной артистки РФ Валентины и работника телевидения Юрия. Такие родители оказали влияние на свою дочь, поэтому Анастасия уже с малых лет мечтала пойти по их стопам.
Несмотря на имеющееся желание, первое образование она решила получить в историческом факультете Астраханского педагогического института, но спустя время бросила учёбу и всё же поступила на актёрское. Уже в начале 1990-х годов она окончила МХАТ и поступила в Московский театр Олега Табакова, где за десять лет успела сыграть в порядка 30 театральных постановках.
В начале 2000-х годов она начала сниматься в сериале «Моя прекрасная няня», который и сделал её популярной на всю страну. Большинство россиян до сих пор вспоминают об Анастасии, как о няни Виктории Прутковской. После этой роли актриса продолжила работать на ТВ: за всё время она вела многие шоу, где звёзды российской эстрады танцевали и соревновались в фигурном катании.
Личная жизнь у актрисы тоже сложилась: всего она побывала замужем три раза — за бизнесменом Олафом Шварцкопфом, предпринимателем Дмитрием Стрюковым и за фигуристом Петром Чернышёвым. С последним Заворотнюк познакомилась на одном из шоу, в браке они были с 2008 года. Анастасия не раз отмечала, что её любовь к Петру за многие годы так и не прошла. Последние годы мужчина всё время проводил со своей болеющей супругой.
У актрисы трое детей: дочь Анна и сын Майкл от второго брака, а также дочь Мила, которую она родила в 2018 году.