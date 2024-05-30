«Прекрасной няни» больше нет. Что известно о смерти Анастасии Заворотнюк?

Личная жизнь у актрисы тоже сложилась: всего она побывала замужем три раза — за бизнесменом Олафом Шварцкопфом, предпринимателем Дмитрием Стрюковым и за фигуристом Петром Чернышёвым. С последним Заворотнюк познакомилась на одном из шоу, в браке они были с 2008 года. Анастасия не раз отмечала, что её любовь к Петру за многие годы так и не прошла. Последние годы мужчина всё время проводил со своей болеющей супругой.