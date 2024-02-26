Из «Великолепного» в XXI век: какого образа придерживаются актрисы сериала в жизни

Актриса, сыгравшая старшую жену султана Махидевран, родилась в Германии в семье турок. Позже ее родители решили переехать на историческую родину. Нур, которая на экране изображала главную соперницу Хюррем, в реальной жизни отличается миролюбивым и добродушным характером. Она уже имела большой опыт съемок и популярность до участия в «Великолепном веке». Сейчас она в одиночку растит дочь от второго брака.