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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Из «Великолепного» в XXI век: какого образа придерживаются актрисы сериала в жизни

Из «Великолепного» в XXI век: какого образа придерживаются актрисы сериала в жизни

26 февраля 2024, 15:08
Фото: kinopoisk.ru
Сериал «Великолепный век» не так давно был на пике популярности, и даже сейчас многие поклонники турецкой саги следят за жизнью актеров в социальных сетях, невольно сравнивая их с экранными персонажами.

Самая яркая актриса исторической драмы — Мерьем Узерли. Как сообщает newia.ru, она из Германии, ее мать — немка, а отец — турок. Съемки в нашумевшем проекте вымотали восходящую звезду, поэтому в 2013 году она сделала перерыв в карьере, чтобы заняться личной жизнью. В 2014 году Мерьем родила первую дочь, а в 2021 году — вторую.

Пелин запомнилась зрителям в роли единственной дочери Хюррем-султан и Сулеймана Великолепного, которую насильно выдали замуж за союзника семьи Рустема-пашу, хотя она испытывала сильные чувства к Бали-бею. Пелин была замужем с 2011 года, однако в 2013 году развелась. Сейчас она воспитывает двух сыновей во втором браке.

Актриса, сыгравшая старшую жену султана Махидевран, родилась в Германии в семье турок. Позже ее родители решили переехать на историческую родину. Нур, которая на экране изображала главную соперницу Хюррем, в реальной жизни отличается миролюбивым и добродушным характером. Она уже имела большой опыт съемок и популярность до участия в «Великолепном веке». Сейчас она в одиночку растит дочь от второго брака.

#Актеры#Знаменитости#Сериал#Все материалы авторов
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