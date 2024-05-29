Снова мощнейшая солнечная вспышка. Когда ждать последствий на Земле?

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек: по оценкам специалистов, её сила достигла высшего балла X. В начале месяца учёные уже фиксировали мощную вспышку на Солнце, из-за чего с 10 по 12 мая случились магнитные бури G5. На этот раз та же самая вспышка совершила полный оборот вокруг горячей звезды и снова становится видимой на ближайшей к Земле стороне.
Однако несмотря на это, вспышка может не оказать никакого влияния на планету, поскольку её взрывной центр оказался достаточно далеко от Земли. Ожидать ли россиянам какие-либо последствия в виде магнитных бурь, станет известно чуть позже. Если да, то влияние вспышки будет заметно уже в первые числа июня.
Напомним, что одну из мощнейших вспышек класса Х4,5 за последние десятилетия эксперты заметили на Солнце примерно 6 мая. А уже в середине месяца в интернете появилось видео с поверхностью Солнца вблизи.