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Снова мощнейшая солнечная вспышка. Когда ждать последствий на Земле?

Снова мощнейшая солнечная вспышка. Когда ждать последствий на Земле?

29 мая 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney
Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН узнали, что к Земле возвращается та активная область, которая бушевала в середине мая. Какие-либо последствия на Земле могут произойти уже в первые числа июня.

На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек: по оценкам специалистов, её сила достигла высшего балла X. В начале месяца учёные уже фиксировали мощную вспышку на Солнце, из-за чего с 10 по 12 мая случились магнитные бури G5. На этот раз та же самая вспышка совершила полный оборот вокруг горячей звезды и снова становится видимой на ближайшей к Земле стороне.

Однако несмотря на это, вспышка может не оказать никакого влияния на планету, поскольку её взрывной центр оказался достаточно далеко от Земли. Ожидать ли россиянам какие-либо последствия в виде магнитных бурь, станет известно чуть позже. Если да, то влияние вспышки будет заметно уже в первые числа июня.

Напомним, что одну из мощнейших вспышек класса Х4,5 за последние десятилетия эксперты заметили на Солнце примерно 6 мая. А уже в середине месяца в интернете появилось видео с поверхностью Солнца вблизи.

Мощные солнечные вспышки в мае: к каким последствиям приведут и когда ждать новые?
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#Александра Склярова#Общество#Астрономия#Солнце#Вспышка#Солнечная вспышка
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