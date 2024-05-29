Снова мощнейшая солнечная вспышка. Когда ждать последствий на Земле?

На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек: по оценкам специалистов, её сила достигла высшего балла X. В начале месяца учёные уже фиксировали мощную вспышку на Солнце, из-за чего с 10 по 12 мая случились магнитные бури G5. На этот раз та же самая вспышка совершила полный оборот вокруг горячей звезды и снова становится видимой на ближайшей к Земле стороне.