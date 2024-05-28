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Published Сегодня, 17:23

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Электроснабжение

Завтра в Белгороде часть домов на Харгоре останется без света из-за ремонтных работ

28 мая 2024, 17:23
Фото: 1MI
Электроснабжение
На некоторых электросетевых объектах в Белгороде завтра заблаговременно проведут неотложные ремонтные работы, что вызовет временное ограничение электроснабжения в домах по улицам Щорса, Есенина и Пригородной, цель работ — повышение надежности электроснабжения города.

Из-за неотложных ремонтных работ на объектах электросети 29 мая ограничат электроснабжение с 08:30 до 10:00.

Света не будет в некоторых из домов на Харьковской горе. Это касается домов № 47, 47Б, 47В, 45Г, 49, 51, 53, 55, 55А, 55В, 57, 59, 59В и 93 по улице Щорса. Также без электроэнергии временно останутся дома № 6, 8, 8А по Есенина и дом № 2 на улице Пригородная.

Как сообщают организаторы ремонтных работ, мероприятие направлено на повышение надёжности электроснабжения города.

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