Завтра в Белгороде часть домов на Харгоре останется без света из-за ремонтных работ

Света не будет в некоторых из домов на Харьковской горе. Это касается домов № 47, 47Б, 47В, 45Г, 49, 51, 53, 55, 55А, 55В, 57, 59, 59В и 93 по улице Щорса. Также без электроэнергии временно останутся дома № 6, 8, 8А по Есенина и дом № 2 на улице Пригородная.