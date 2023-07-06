Белгородцам запретили проводить ремонтные работы в многоэтажках после 21 часа

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Во время заседания облдумы депутаты приняли решение внести изменения в закон о тишине. Ранее от белгородцев поступало много жалоб на шумный ремонт в многоквартирных домах в вечернее время. Шум от работ провоцировал недопонимание и конфликты среди соседей.
Для снижения социальной напряжённости депутаты приняли решение установить запрет на проведение ремонтных работ в МКД с 21:00, а не с 22:00 часов, как было ранее.
Это позволит обеспечить отдых от громких шумов в первую очередь детям и пожилым людям, инвалидам и иным категориям гражданам.
Елена Романенко, депутат Белгородской областной Думы
Стоит отметить, что продолжает действовать запрет на проведение ремонтных работ с 12:00 до 14:00 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.