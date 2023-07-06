Белгородцам запретили проводить ремонтные работы в многоэтажках после 21 часа

Во время заседания облдумы депутаты приняли решение внести изменения в закон о тишине. Ранее от белгородцев поступало много жалоб на шумный ремонт в многоквартирных домах в вечернее время. Шум от работ провоцировал недопонимание и конфликты среди соседей.