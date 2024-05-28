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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Экперты рассказали о переплатах по ипотечному кредиту

Сколько придётся переплатить по ипотечному кредиту в 2024 году?

28 мая 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney

Экперты рассказали о переплатах по ипотечному кредиту

В 2024 году граждане столкнулись с проблемами первоначального взноса по ипотеке. Сроки погашения потребительских кредитов значительно короче, а процентные ставки по ним выше, что увеличивает долговую нагрузку. Подробности рассказывают «‎Новые известия».
Сюжет
Ипотека

Граждане, которые хотят купить жильё в ипотеку в 2024 году, столкнулись с дополнительными трудностями: появились ограничения на размер первоначального взноса. При этом потребительские кредиты не имеют льготных программ, а сроки погашения значительно короче ипотечных, что увеличивает долговую нагрузку заёмщиков.

Большинство кредитов предлагаются на срок более 3 лет. Средняя процентная ставка по ним в марте 2024 года составила 17,14%. Поэтому сейчас при расчётах предлагают ориентироваться на кредиты Сбера с максимальным сроком до 5 лет.

Например, вы берёте ипотечный кредит в 12 миллионов рублей под 6% годовых сроком на 26 лет. Ещё 3 миллиона рублей вы ищете в других местах. Ежемесячный платеж по ипотеке в этом случае составит 76 041,24 рубля, а общая переплата превысит 11,7 миллиона рублей. Также с 2024 года нужно будет выплачивать налог на льготную ипотеку. Налог составляет 35% от разницы между 2/3 ключевой ставки и процентной ставкой по ипотечному кредиту. В рассматриваемом случае, этот налог будет равен 197 400 рублей в год. За 26 лет общая сумма налога достигнет 5,132 миллиона рублей.

То есть, переплата по ипотеке в 12 миллионов рублей составит 17,576 миллиона рублей.

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