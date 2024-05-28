Сколько придётся переплатить по ипотечному кредиту в 2024 году?

Например, вы берёте ипотечный кредит в 12 миллионов рублей под 6% годовых сроком на 26 лет. Ещё 3 миллиона рублей вы ищете в других местах. Ежемесячный платеж по ипотеке в этом случае составит 76 041,24 рубля, а общая переплата превысит 11,7 миллиона рублей. Также с 2024 года нужно будет выплачивать налог на льготную ипотеку. Налог составляет 35% от разницы между 2/3 ключевой ставки и процентной ставкой по ипотечному кредиту. В рассматриваемом случае, этот налог будет равен 197 400 рублей в год. За 26 лет общая сумма налога достигнет 5,132 миллиона рублей.