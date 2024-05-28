Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Определены победители ежегодной олимпиады «Юный горняк»

Определены победители ежегодной олимпиады «Юный горняк»

28 мая 2024, 10:00
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) и Старооскольский технологический институт НИТУ МИСИС подвели итоги традиционной олимпиады «Юный горняк».

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) и Старооскольский технологический институт НИТУ МИСИС подвели итоги традиционной олимпиады «Юный горняк» по математике и физике среди учеников 10-11-х классов, которая направлена на повышение интереса выпускников к инженерно-техническим специальностям. В этом году заявки на участие в ней подали более 150 старшеклассников из 12 школ города.

Победителями и призерами олимпиады стали 18 участников с наивысшим баллом по каждому из предметов. На праздниках Последнего звонка всем ребятам вручили дипломы, подарочные сертификаты и корпоративные сувениры. Кроме того, они получили дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Старооскольский филиал НИТУ МИСИС.

«Многие из участников олимпиады посещают занятия в „Школе юного горняка“, организованной нашим предприятием совместно с СТИ НИТУ МИСИС, где ребята углубляют свои знания по предметам, ориентированным на горнорудные специальности. „Школа юного горняка“, „Класс Стойленского ГОКа“ в подшефной школе №27 и другие профориентационные проекты компании позволяют молодежи ближе познакомиться с нашей отраслью, ее перспективными технологиями и инновациями, и помогают в выборе будущей профессии», — комментирует начальник отдела по комплектации и развитию персонала Стойленского ГОКа Светлана Крючкова.

СГОК ведет системную профориентационную работу совместно с учебными заведениями Старооскольского городского округа. В 2023 году участниками проектов стали около восьми тысяч школьников и студентов. Комбинат каждый год организует творческие конкурсы и викторины, поддерживает участие школьников и студентов в различных городских, региональных и всероссийских конкурсах, проводит экскурсии в карьер, палеонтологический музей и на производство и т. д.

Читайте также:
На СГОКе для контроля состояния зданий используют систему мобильных осмотровСГОК отправил на переработку более 1,8 млн тонн вторсырья в 2023 годуНа СГОКе стартовал конкурс на лучшую организацию рабочих мест
#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Старооскольский городской округ#Дипломы#Школьники#Стойленский ГОК#ЕГЭ#Производство#Студенты#Профессия#Школы#Олимпиада#Математика#Подарочные сертификаты#Физика#Карьер#Экскурсии#Учебные заведения#Творческие конкурсы
Подпишитесь
«Пятёрочка» уже закрылась — что происходит с универмагом «Маяк» в Белгороде?
Сегодня, 09:54
Добровольно-принудительно? Арендаторы открывают свои точки в «Сити Молле»
Сегодня, 06:12
Идёт ли эвакуация жителей из посёлка Октябрьский? Ответил Вячеслав Гладков
Сегодня, 08:40
Следователи просят помощи в поиске юного белгородца
Сегодня, 06:55
Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру
Вчера, 11:07
Кому-то — 9 тысяч, а кому-то — 2,5 зарплаты: в мэрии Белгорода жалуются на премии
Сегодня, 05:30
"