Определены победители ежегодной олимпиады «Юный горняк»

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Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) и Старооскольский технологический институт НИТУ МИСИС подвели итоги традиционной олимпиады «Юный горняк» по математике и физике среди учеников 10-11-х классов, которая направлена на повышение интереса выпускников к инженерно-техническим специальностям. В этом году заявки на участие в ней подали более 150 старшеклассников из 12 школ города.
Победителями и призерами олимпиады стали 18 участников с наивысшим баллом по каждому из предметов. На праздниках Последнего звонка всем ребятам вручили дипломы, подарочные сертификаты и корпоративные сувениры. Кроме того, они получили дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Старооскольский филиал НИТУ МИСИС.
«Многие из участников олимпиады посещают занятия в „Школе юного горняка“, организованной нашим предприятием совместно с СТИ НИТУ МИСИС, где ребята углубляют свои знания по предметам, ориентированным на горнорудные специальности. „Школа юного горняка“, „Класс Стойленского ГОКа“ в подшефной школе №27 и другие профориентационные проекты компании позволяют молодежи ближе познакомиться с нашей отраслью, ее перспективными технологиями и инновациями, и помогают в выборе будущей профессии», — комментирует начальник отдела по комплектации и развитию персонала Стойленского ГОКа Светлана Крючкова.
СГОК ведет системную профориентационную работу совместно с учебными заведениями Старооскольского городского округа. В 2023 году участниками проектов стали около восьми тысяч школьников и студентов. Комбинат каждый год организует творческие конкурсы и викторины, поддерживает участие школьников и студентов в различных городских, региональных и всероссийских конкурсах, проводит экскурсии в карьер, палеонтологический музей и на производство и т. д.