Определены победители ежегодной олимпиады «Юный горняк»

«Многие из участников олимпиады посещают занятия в „Школе юного горняка“, организованной нашим предприятием совместно с СТИ НИТУ МИСИС, где ребята углубляют свои знания по предметам, ориентированным на горнорудные специальности. „Школа юного горняка“, „Класс Стойленского ГОКа“ в подшефной школе №27 и другие профориентационные проекты компании позволяют молодежи ближе познакомиться с нашей отраслью, ее перспективными технологиями и инновациями, и помогают в выборе будущей профессии», — комментирует начальник отдела по комплектации и развитию персонала Стойленского ГОКа Светлана Крючкова.