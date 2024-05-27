Более 730 детей родилось в белгородских многодетных семьях

Третий ребёнок родился в 497 семьях, из них 115 детей родилось в Белгороде, 90 — в Старооскольском городском округе и 43 — в Белгородском районе. Четвёртый ребёнок зарегистрирован в 162 семьях, из них 30 — в Старооскольском городском округе.

Пятый ребенок появился в 55 семьях, шестой ребенок родился в 12 семьях, из них четыре — семьи из Белгорода.

Седьмой ребёнок родился в семи семьях, который живут в Валуйском, Старооскольском, Белгородском, Ракитянском и Чернянском районах.

Восьмой ребёнок появился в трёх семьях из Губкинского, Корочанского и Ровеньского районов.