Более 730 детей родилось в белгородских многодетных семьях

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
За 2024 год в Белгородской области было зарегистрировано 737 детей, которые родились в многодетных семьях.
Третий ребёнок родился в 497 семьях, из них 115 детей родилось в Белгороде, 90 — в Старооскольском городском округе и 43 — в Белгородском районе. Четвёртый ребёнок зарегистрирован в 162 семьях, из них 30 — в Старооскольском городском округе.
Пятый ребенок появился в 55 семьях, шестой ребенок родился в 12 семьях, из них четыре — семьи из Белгорода.
Седьмой ребёнок родился в семи семьях, который живут в Валуйском, Старооскольском, Белгородском, Ракитянском и Чернянском районах.
Восьмой ребёнок появился в трёх семьях из Губкинского, Корочанского и Ровеньского районов.
Недавно стало известно, что за рождение пятого и последующих детей семьям в Белгороде планируют доплачивать от 50 тысяч рублей.