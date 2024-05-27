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Более 730 детей родилось в белгородских многодетных семьях

Более 730 детей родилось в белгородских многодетных семьях

27 мая 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney
В 2024 году в Белгородской области родились 737 детей в многодетных семьях, из которых 497 семей стали третьими детьми в семье. Об этом сообщает управление ЗАГС Белгородской области.
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Дети

За 2024 год в Белгородской области было зарегистрировано 737 детей, которые родились в многодетных семьях.

Третий ребёнок родился в 497 семьях, из них 115 детей родилось в Белгороде, 90 — в Старооскольском городском округе и 43 — в Белгородском районе. Четвёртый ребёнок зарегистрирован в 162 семьях, из них 30 — в Старооскольском городском округе.
Пятый ребенок появился в 55 семьях, шестой ребенок родился в 12 семьях, из них четыре — семьи из Белгорода.
Седьмой ребёнок родился в семи семьях, который живут в Валуйском, Старооскольском, Белгородском, Ракитянском и Чернянском районах.
Восьмой ребёнок появился в трёх семьях из Губкинского, Корочанского и Ровеньского районов.

Недавно стало известно, что за рождение пятого и последующих детей семьям в Белгороде планируют доплачивать от 50 тысяч рублей.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Многодетные#Белгород
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