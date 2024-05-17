Пожилой белгородец украл у ребёнка велосипед, подаренный ему на «Ёлке желаний»

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Жительница Старого Оскола сообщила о краже детского велосипеда, который был подарен 7-летнему ребёнку в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».
Мать с мальчиком приехали в гости к бабушке и оставили велосипед в подъезде МКД. Спустя час, когда они решили вернуться домой, оскольчане увидели, что велосипед пропал.
Как оказалось, велосипед украл 67-летний мужчина, который живёт в том же подъезде, что и бабушка мальчика. По предварительным данным, мужчина увидел двухколёсный транспорт, забрал его себе и спрятал на балконе. Вскоре ребёнку вернут украденное.
В отношении 67-летнего жителя возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.