Пожилой белгородец украл у ребёнка велосипед, подаренный ему на «Ёлке желаний»

Как оказалось, велосипед украл 67-летний мужчина, который живёт в том же подъезде, что и бабушка мальчика. По предварительным данным, мужчина увидел двухколёсный транспорт, забрал его себе и спрятал на балконе. Вскоре ребёнку вернут украденное.