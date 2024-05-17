Белгородцы переживают из-за гибели «тысячи свиней» и боятся чумы в приграничье

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Белгородцы переживают, что оставленные на свинокомплексах животные в приграничье могут погибнуть. По словам обратившейся в соцсети жительницы региона, на территории двух площадок в Борисовском районе остались «тысячи свиней». Работы на свинокомплексах ранее приостановили из-за усилившихся атак ВСУ.
Гибель животных, продолжает белгородка, может привести и к другой проблеме.
«В скором времени у нас будет ужасная вонь от разлагающихся туш свиного поголовья и возникновение чумы или других заболеваний,» — пишет обеспокоенная жительница.
Глава администрации Борисовского района Владимир Переверзев ответил, что на предприятии проводится постоянный контроль. Операции по уходу за животными выполняются с учётом текущей ситуации и оперативной обстановки.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области дополнило, что ситуация не позволяет полноценно осуществлять работу, но при возможности корма доставляются. В случае улучшения оперативной обстановки работа на предприятии возобновится в штатном режиме.
Напомним, что «Агро-Белогорье» приняло решение полностью ограничить доступ сотрудников на производственные площадки в районе Цаповки. Питание и уход за животными будут обеспечиваться в автоматическом режиме, сообщала компания.