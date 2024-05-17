Белгородцы переживают из-за гибели «тысячи свиней» и боятся чумы в приграничье

Белгородцы переживают, что оставленные на свинокомплексах животные в приграничье могут погибнуть. По словам обратившейся в соцсети жительницы региона, на территории двух площадок в Борисовском районе остались «тысячи свиней». Работы на свинокомплексах ранее приостановили из-за усилившихся атак ВСУ.