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Свинья

Белгородцы переживают из-за гибели «тысячи свиней» и боятся чумы в приграничье

17 мая 2024, 16:01
Фото: 1MI
Свинья

Власти ответили на переживания белгородцев по поводу свиней в приграничье

Белгородцы опасаются разложения туш свиней и возникновения болезней в приграничном свинокомплексе. Власти ответили, что корм поставляется при возможности.

Белгородцы переживают, что оставленные на свинокомплексах животные в приграничье могут погибнуть. По словам обратившейся в соцсети жительницы региона, на территории двух площадок в Борисовском районе остались «тысячи свиней». Работы на свинокомплексах ранее приостановили из-за усилившихся атак ВСУ.

Гибель животных, продолжает белгородка, может привести и к другой проблеме.

«В скором времени у нас будет ужасная вонь от разлагающихся туш свиного поголовья и возникновение чумы или других заболеваний,» — пишет обеспокоенная жительница.

Глава администрации Борисовского района Владимир Переверзев ответил, что на предприятии проводится постоянный контроль. Операции по уходу за животными выполняются с учётом текущей ситуации и оперативной обстановки.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области дополнило, что ситуация не позволяет полноценно осуществлять работу, но при возможности корма доставляются. В случае улучшения оперативной обстановки работа на предприятии возобновится в штатном режиме.

Напомним, что «Агро-Белогорье» приняло решение полностью ограничить доступ сотрудников на производственные площадки в районе Цаповки. Питание и уход за животными будут обеспечиваться в автоматическом режиме, сообщала компания.

«Агро-Белогорье» закрыло доступ на площадки в приграничье из-за атак ВСУ
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