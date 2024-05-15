Как часто нужно мыть голову? Трихолог дал ответ

По мнению трихолога и дерматолога Марины Якубовской, для опрятного вида волос их нужно мыть регулярно. Но слишком частое мытьё головы может оказать негативное воздействие на структуру и здоровье волос. Специалист утверждает, что ежедневное мытьё волос может привести к их тусклости, ломкости и потере блеска.