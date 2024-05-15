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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Трихолог рассказала о том, как часто нужно мыть голову

Как часто нужно мыть голову? Трихолог дал ответ

15 мая 2024, 12:29
Фото: 1MI

Трихолог рассказала о том, как часто нужно мыть голову

Трихолог Марина Якубовская утверждает, что не существует единой схемы частоты мытья головы. Важно учитывать тип волос и образ жизни. Жирные волосы требуют более частого мытья, а сухие — реже, сообщает издание newia.ru.

По мнению трихолога и дерматолога Марины Якубовской, для опрятного вида волос их нужно мыть регулярно. Но слишком частое мытьё головы может оказать негативное воздействие на структуру и здоровье волос. Специалист утверждает, что ежедневное мытьё волос может привести к их тусклости, ломкости и потере блеска.

Универсальной схемы для определения частоты мытья волос не существует. Это зависит от типа волос каждого человека. Обладателям жирных волос рекомендуется более частое мытьё головы, а для сухих волос лучше это делать реже .

По словам специалиста, сухие волосы нужно мыть дважды в неделю, а также использовать специальный шампунь, который защитит волосы от потери влаги.

Трихолог рекомендует мыть жирные волосы не реже трёх раз в неделю, а комбинированные — два-три раза в неделю. Частота мытья также зависит от образа жизни: тем, кто часто занимается спортом, стоит мыть голову чаще и выбирать мягкие шампуни.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Трихолог#Мытье головы
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