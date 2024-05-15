Как часто нужно мыть голову? Трихолог дал ответ

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
По мнению трихолога и дерматолога Марины Якубовской, для опрятного вида волос их нужно мыть регулярно. Но слишком частое мытьё головы может оказать негативное воздействие на структуру и здоровье волос. Специалист утверждает, что ежедневное мытьё волос может привести к их тусклости, ломкости и потере блеска.
Универсальной схемы для определения частоты мытья волос не существует. Это зависит от типа волос каждого человека. Обладателям жирных волос рекомендуется более частое мытьё головы, а для сухих волос лучше это делать реже .
По словам специалиста, сухие волосы нужно мыть дважды в неделю, а также использовать специальный шампунь, который защитит волосы от потери влаги.
Трихолог рекомендует мыть жирные волосы не реже трёх раз в неделю, а комбинированные — два-три раза в неделю. Частота мытья также зависит от образа жизни: тем, кто часто занимается спортом, стоит мыть голову чаще и выбирать мягкие шампуни.