В Белгородской области чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

— Ваша жизнь — пример для всех нас и новых поколений верности своей стране, стойкости в преодолении испытаний. Спасибо за то, что подарили нам этот праздник. Вклад каждого бесценен, мы всегда будем помнить и гордиться! — поздравил ветеранов директор «ФосАгро-Белгород» Олег Жуковин.