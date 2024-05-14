В Белгородской области чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Празднование 9 мая состоялось в городах и районах Белгородской области. Ветеранов Великой Отечественной войны, вдов фронтовиков и тружеников тыла, детей войны с Днём Победы и всех жителей региона поздравил губернатор Вячеслав Гладков. Он напомнил, что их земля по праву является родиной Третьего ратного поля России — местом величайшего танкового сражения под Прохоровкой.
Свои поздравления и подарки участникам Великой Отечественной войны по традиции вручила компания «ФосАгро-Белгород» — один из ведущих поставщиков минеральных удобрений в области. Компания входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). На Белогорье работают три собственных центра дистрибуции компании: в Чернянском, Ракитянском и Красногвардейском районах.
Внимание к ветеранам на всех территориях своего присутствия вошло в традиции компании, которая каждый год чествует тех, кто подарил стране Великую Победу.
Алексей Иванович Черменев из Красногвардейского района в марте отпраздновал вековой юбилей. Иван Венедиктович Овчаров из Чернянского района тоже готовится встретить трехзначную цифру в возрасте в этом году. Ракитянец Алексей Тарасович Скирдин в свои 98 лет жмет руку покрепче молодых.
У каждого свои истории в память о войне и свои награды. И кроме участия в боях они немало послужили и в мирной жизни, во благо восстановления народного хозяйства.
Иван Венедиктович Овчаров на фронте был пулеметчиком, после демобилизации трудился водителем в лесничестве. Участник Курской битвы и Городокской операции Алексей Тарасович Скирдин, после войны трудился на железной дороге.
— Ваша жизнь — пример для всех нас и новых поколений верности своей стране, стойкости в преодолении испытаний. Спасибо за то, что подарили нам этот праздник. Вклад каждого бесценен, мы всегда будем помнить и гордиться! — поздравил ветеранов директор «ФосАгро-Белгород» Олег Жуковин.