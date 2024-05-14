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Работавший в музее мужчина тайно разместил свою картину на стене галереи

Работавший в музее мужчина тайно разместил свою картину на стене галереи

14 мая 2024, 14:32
Фото: 1MI
Не так давно в мюнхенской Пинакотеке современности был зафиксирован абсолютно нерядовой случай: работник музея тайно разместил свою картину на стене галереи. Однако вместо ожидаемой известности ему теперь грозит тюремный срок.

Как сообщает newia.ru, в Пинакотеке современности в Мюнхене представлена коллекция с ценными экспонатами. Здесь размещены творения таких всемирно известных художников, как Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Пауль Клее, Энди Уорхол. Музей имеет статус одного из наиболее крупных художественных центров в Германии, здесь выставлено около 20 тысяч произведений искусства.

Благодаря своему служебному положению техник получил доступ к месту проведения выставки. Мужчина участвовал в размещении экспонатов выставки об архитектуре и филантропии и незаметно повесил собственное творение на стену выставочного зала.

Картину, висящую на двух шурупах, увидели смотрители музея, но не стали убирать ее до конца рабочего дня. Габариты данного полотна составляли примерно 61 на 119 сантиметров. О содержании изображения никаких комментариев от представителей музея не поступало.

Теперь мужчине грозит тюремное заключение. После признания в проступке нарушителя уволили из музея, а его работодатель обратился в полицию. Ущерб от инцидента оценили в 100 евро, также бывшему работнику музея грозит лишение свободы на срок до двух лет.

#Общество#Выставка#Экспонаты#Художники#Картина#Все материалы авторов
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