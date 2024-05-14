Работавший в музее мужчина тайно разместил свою картину на стене галереи

Теперь мужчине грозит тюремное заключение. После признания в проступке нарушителя уволили из музея, а его работодатель обратился в полицию. Ущерб от инцидента оценили в 100 евро, также бывшему работнику музея грозит лишение свободы на срок до двух лет.