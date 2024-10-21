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Картина

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2024
Русский музей представляет выставку «Великий Карл»
Экспозиция «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» открылась в Михайловском дворце. Выставка проходит при поддержке ВТБ до 12 мая 2025 года.
21 октября, 08:30
Неизвестное искусство: белгородский конкурсный управляющий ищет картину Малевича
6 февраля, 12:31
2023
Огненные картины появились в Белгородской области в честь Дня памяти и скорби
Их можно было увидеть в Белгороде и Ивне. Кадрами с места поделились в мэрии и областном правительстве.
22 июня 2023, 12:07
Белгородский художник увидел в изображённой им иконе образ Путина
В Белгороде открылась выставка «Художники Донбасса — Белгородчине». Свою работу по итогам поездки в Крым на ней представил и Григорий Новиков.
5 февраля 2023, 14:31
В Белгороде за 2 млн рублей продают картину известной украинской художницы
Объявление о продаже картины появилось на «Авито».
20 января 2023, 12:47

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