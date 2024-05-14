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Митинг на Кипре в поддержку белгородцев

Лозунг «Мирные граждане Белгорода требуют международной защиты!» прозвучал на Кипре

14 мая 2024, 07:22
Фото: РИА «Новости»
Митинг на Кипре в поддержку белгородцев

На Кипре прошёл митинг в память о погибших при теракте в Белгороде

В Никосии у здания российского посольства состоялся митинг в память о погибших 12 мая в Белгороде. Участники, среди которых были россияне и киприоты, осудили действия ВСУ и призвали международное сообщество прекратить поставки оружия Украине, пишет РИА «Новости».

В Никосии у здания российского посольства на Кипре прошёл митинг, посвящённый памяти жертв теракта 12 мая в Белгороде. Участники акции призвали международное сообщество прекратить поставки оружия ВСУ.

Организаторами митинга были Координационный совет российских соотечественников Кипра и местное отделение Международного движения русофилов. В акции памяти приняли участие проживающие на Кипре россияне, а также киприоты, которые поддерживают РФ.

Участники акции назвали действия ВСУ террористическими, митингующие принесли с собой плакаты с лозунгами. Также они возложили к стихийному мемориалу цветы, детские игрушки и зажгли свечи.

Как сообщили в Координационном совете российских соотечественников Кипра, организаторы митинга приняли решение направить обращение в представительства европейских и западных стран на Кипре с требованием прекратить поддержку и поставки вооружений Украине.

Среди лозунгов, прозвучавших на митинге, был «Мирные граждане Белгорода требуют международной защиты!».

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