Лозунг «Мирные граждане Белгорода требуют международной защиты!» прозвучал на Кипре

На Кипре прошёл митинг в память о погибших при теракте в Белгороде

В Никосии у здания российского посольства состоялся митинг в память о погибших 12 мая в Белгороде. Участники, среди которых были россияне и киприоты, осудили действия ВСУ и призвали международное сообщество прекратить поставки оружия Украине, пишет РИА «Новости».

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