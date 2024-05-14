Лозунг «Мирные граждане Белгорода требуют международной защиты!» прозвучал на Кипре

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Никосии у здания российского посольства на Кипре прошёл митинг, посвящённый памяти жертв теракта 12 мая в Белгороде. Участники акции призвали международное сообщество прекратить поставки оружия ВСУ.
Организаторами митинга были Координационный совет российских соотечественников Кипра и местное отделение Международного движения русофилов. В акции памяти приняли участие проживающие на Кипре россияне, а также киприоты, которые поддерживают РФ.
Участники акции назвали действия ВСУ террористическими, митингующие принесли с собой плакаты с лозунгами. Также они возложили к стихийному мемориалу цветы, детские игрушки и зажгли свечи.
Как сообщили в Координационном совете российских соотечественников Кипра, организаторы митинга приняли решение направить обращение в представительства европейских и западных стран на Кипре с требованием прекратить поддержку и поставки вооружений Украине.
Среди лозунгов, прозвучавших на митинге, был «Мирные граждане Белгорода требуют международной защиты!».