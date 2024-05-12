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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

разрушенный подъезд дома

Разбор завалов продолжается: как сейчас выглядит место обрушения подъезда в Белгороде

12 мая 2024, 14:55
Фото: Bel.ru
разрушенный подъезд дома

Спасатели продолжают искать людей и разбирать завалы на месте ЧП в Белгороде

На территории находятся все экстренные службы, работает техника. На месте побывал журналист Бел.Ру.

12 мая в Белгороде произошло обрушение целого подъезда МКД из-за атаки ВСУ. Местных жителей эвакуировали из дома. Спасатели продолжают искать людей, которые могут оставаться под завалами. На месте работают все экстренные службы, которые занимаются устранением последствий обрушения. Применяется тяжёлая техника — экскаваторы, бульдозеры и краны-манипуляторы.

Фото: Bel.ru

Территорию оцепили. Жителей дома отвозят в ПВР. Также проводится экспертиза по техсостоянию дома.

разрушенный подъезд дома
Видео: Bel.ru
разрушенный подъезд дома
Видео: Bel.ru
разрушенный подъезд дома
Видео: Bel.ru
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