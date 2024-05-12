Разбор завалов продолжается: как сейчас выглядит место обрушения подъезда в Белгороде

12 мая в Белгороде произошло обрушение целого подъезда МКД из-за атаки ВСУ. Местных жителей эвакуировали из дома. Спасатели продолжают искать людей, которые могут оставаться под завалами. На месте работают все экстренные службы, которые занимаются устранением последствий обрушения. Применяется тяжёлая техника — экскаваторы, бульдозеры и краны-манипуляторы.