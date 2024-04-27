Белгородцы высказались о возможном запрете TikTok в России

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Эксперты АППСИМ считают, что социальные сети в России за счёт запрета TikTok нарастят аудиторию примерно на 30 млн человек. Именно столько пользователей сейчас составляет аудитория российского сегмента приложения TikTok.
Регулятор обращение принял. Его рассмотрят 8 мая.
Журналисты Бел.Ру решили выяснить у читателей, что они думают о возможном запрете. На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 2121 человек.
54% респондентов (1156 человек) отметили, что вовсе не пользуются TikTok. Около 19% опрошенных белгородцев (404 человека) выступили за блокировку приложения, а 26% (561 человек) — против.