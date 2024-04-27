Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

TikTok

Белгородцы высказались о возможном запрете TikTok в России

27 апреля 2024, 17:05
Фото: 1MI
TikTok
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Роскомнадзору рассмотреть блокировку TikTok в России, сообщает ТАСС. Журналисты Бел.Ру решили выяснить у читателей, что они думают о возможном запрете.

Эксперты АППСИМ считают, что социальные сети в России за счёт запрета TikTok нарастят аудиторию примерно на 30 млн человек. Именно столько пользователей сейчас составляет аудитория российского сегмента приложения TikTok.

Регулятор обращение принял. Его рассмотрят 8 мая.

Журналисты Бел.Ру решили выяснить у читателей, что они думают о возможном запрете. На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 2121 человек.

54% респондентов (1156 человек) отметили, что вовсе не пользуются TikTok. Около 19% опрошенных белгородцев (404 человека) выступили за блокировку приложения, а 26% (561 человек) — против.

В России могут заблокировать TikTok?
Узнать подробнее
Читайте также:
Дети переключились с TikTok на мессенджерыКлиенты Tele2 смогут менять минуты на трафик в YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Звук»Кукарекавшего в Tik-Tok белгородца оштрафовали девять раз
#Кристина Семенчук#Общество#Роскомнадзор#Россия#Социальные сети#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#TikTok
Подпишитесь
Арки в виде звёзд, открытки и «пламя» на мостах: как Белгород украсят ко Дню Победы?
Сегодня, 16:17
Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом: ранены подросток и четверо взрослых
Сегодня, 09:57
Суд частично удовлетворил требования «Русагро» к Зотову и АО «Русский металл»
Сегодня, 11:45
Грибы и говядину для шашлыка белгородцы купят дешевле, чем остальные россияне
Сегодня, 14:59
Белгородский бизнес просит разъяснить, как определяли получателей материальной помощи
Сегодня, 11:28
Сербские наставники помогут белгородцам улучшить сервис общепита в Белом квартале
Сегодня, 14:07
"