В России могут заблокировать TikTok?

Сейчас приложение работает, но смотреть можно только видеоролики, которые вышли два года назад. По заявлению Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, блогеры также лишились возможности получать доход от просмотров в данной социальной сети.



По мнению экспертов, блокировка TikTok приведёт к увеличению аудитории российских социальных сетей примерно на 30 миллионов человек. Это число соответствует нынешнему количеству пользователей приложения среди россиян.