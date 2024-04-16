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Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

TikTok

В России могут заблокировать TikTok?

16 апреля 2024, 14:14
Фото: 1MI
TikTok

Роскомнадзор подтвердил получение обращения о блокировке TikTok

В число аудитории TikTok входит 30 миллионов россиян. Его блокировка приведёт к увеличению популярности других отечественных социальных сетей, пишет ТАСС.
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Соцсети

Роскомнадзор получил запрос от Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) о рассмотрении вопроса о блокировке TikTok в России.

Сейчас приложение работает, но смотреть можно только видеоролики, которые вышли два года назад. По заявлению Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, блогеры также лишились возможности получать доход от просмотров в данной социальной сети.

По мнению экспертов, блокировка TikTok приведёт к увеличению аудитории российских социальных сетей примерно на 30 миллионов человек. Это число соответствует нынешнему количеству пользователей приложения среди россиян.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Соцсети#Блокировка#Белгород#TikTok
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