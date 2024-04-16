В России могут заблокировать TikTok?

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Роскомнадзор получил запрос от Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) о рассмотрении вопроса о блокировке TikTok в России.
Сейчас приложение работает, но смотреть можно только видеоролики, которые вышли два года назад. По заявлению Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, блогеры также лишились возможности получать доход от просмотров в данной социальной сети.
По мнению экспертов, блокировка TikTok приведёт к увеличению аудитории российских социальных сетей примерно на 30 миллионов человек. Это число соответствует нынешнему количеству пользователей приложения среди россиян.