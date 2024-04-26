Стойленский ГОК провел профориентационную олимпиаду для школьников

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:13
«Классы Стойленского ГОКа» сформированы для учащихся, которые планируют поступать в технические вузы и в дальнейшем прийти работать на комбинат. Для участников классов в течение года организованы дополнительные занятия по физике, математике и информатике. Также они изучают предметы, ориентированные на специализацию «Горное дело». Ведут занятия преподавали высших учебных заведений — Старооскольского технологического института НИТУ МИСИС и Белгородского государственного технологического университета им. Шухова.
Напомним, первый профильный класс Стойленского ГОКа был сформирован в сентябре 2016-го при поддержке управления образования Старооскольского городского округа. За это время прошли обучение более 700 ребят.
СГОК ведет системную профориентационную работу совместно с учебными заведениями Старооскольского городского округа. В 2023 году участниками проектов стали около 7 тысяч школьников и студентов. Комбинат ежегодно организует творческие конкурсы и викторины, поддерживает участие школьников и студентов в различных городских, региональных и всероссийских конкурсах, проводит экскурсии в карьер, палеонтологический музей и на производство и т. д.