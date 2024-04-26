Стойленский ГОК провел профориентационную олимпиаду для школьников

«Классы Стойленского ГОКа» сформированы для учащихся, которые планируют поступать в технические вузы и в дальнейшем прийти работать на комбинат. Для участников классов в течение года организованы дополнительные занятия по физике, математике и информатике. Также они изучают предметы, ориентированные на специализацию «Горное дело». Ведут занятия преподавали высших учебных заведений — Старооскольского технологического института НИТУ МИСИС и Белгородского государственного технологического университета им. Шухова.