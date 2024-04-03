«Прилетаешь, а дома нет»: белгородцы пытаются прогнать аистов с их гнезда

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Сотрудники заповедника «Белогорье» рассказали, что жители посёлка Томаровка Белгородской области пытаются «выдворить пару аистов из своего гнезда». Для этого белгородцы постоянно разрушают гнёзда, которым птицы пользовались на протяжении 10-15 лет.
«Прилетели птицы в наши края — а дома нет», — добавили сотрудники заповедника.
Раньше аисты любили устраивать гнёзда на соломенных крышах домов и хозяйственных построек. Однако с тех пор прошло немало времени, поэтому теперь птицы выбирают любые доступные варианты. Например, в этом случае — опору ЛЭП.
Конечно, в гнездовании на опорах ЛЭП есть свои нюансы и опасность как для птиц, так и для человека, но это не повод выселять птиц непосредственно в период гнездования. В цивилизованных странах существующее гнездо бережно переносят на специально изготовленную опору, либо проводят мероприятия по изоляции проводов и сооружения птицезащитных устройств.
отметили в заповеднике
Некоторые неравнодушные белгородцы пытаются помочь попавшим в беду аистам, а представители Союза охраны птиц России обратились в компетентные органы с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.