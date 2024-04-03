Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Аисты в гнезде

«Прилетаешь, а дома нет»: белгородцы пытаются прогнать аистов с их гнезда

3 апреля 2024, 11:07
Фото: группа ВК «ФГБУ „Государственный заповедник „Белогорье“»
Аисты в гнезде

Белгородцы пытаются прогнать аистов с их гнезда

Не оставляет попыток прогнать аистов с гнезда семья из Томаровки. Птицы пользовались этим гнездом на протяжении последних десяти лет. На ситуацию обратили внимание сотрудники местного заповедника и Союза охраны птиц России.

Сотрудники заповедника «Белогорье» рассказали, что жители посёлка Томаровка Белгородской области пытаются «выдворить пару аистов из своего гнезда». Для этого белгородцы постоянно разрушают гнёзда, которым птицы пользовались на протяжении 10-15 лет.

«Прилетели птицы в наши края — а дома нет», — добавили сотрудники заповедника.

Раньше аисты любили устраивать гнёзда на соломенных крышах домов и хозяйственных построек. Однако с тех пор прошло немало времени, поэтому теперь птицы выбирают любые доступные варианты. Например, в этом случае — опору ЛЭП.

Конечно, в гнездовании на опорах ЛЭП есть свои нюансы и опасность как для птиц, так и для человека, но это не повод выселять птиц непосредственно в период гнездования. В цивилизованных странах существующее гнездо бережно переносят на специально изготовленную опору, либо проводят мероприятия по изоляции проводов и сооружения птицезащитных устройств.
отметили в заповеднике

Некоторые неравнодушные белгородцы пытаются помочь попавшим в беду аистам, а представители Союза охраны птиц России обратились в компетентные органы с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Жительница пытается прогнать аистов с их гнезда
Видео: группа ВК «ФГБУ „Государственный заповедник „Белогорье“»
Аисты в гнездеАисты в гнезде
Аисты в гнездеАисты в гнезде
Аисты в гнезде
Фото: группа ВК «ФГБУ „Государственный заповедник „Белогорье“»
В белгородском селе поселились аисты
Узнать подробнее
Читайте также:
Детей приносит не аист. История «крестного отца Донбасса» — акушера Владимира ЧайкиСломавшему ногу аисту помогут после обращений белгородцев в соцсетяхПод Белгородом сотрудники МЧС спасают гнездо аистов
#Видео#Общество#Белгородская область#Заповедник#Заповедник белогорье#Белгород#Аист#Александра Склярова
Подпишитесь
Одна из взяток Сергиенко от Гринякина касалась дома родителей Наталии Полуяновой?
Сегодня, 11:40
Законопроект о создании СЭЗ в Белгородской области рассмотрят 5 апреля
Сегодня, 11:41
«Атакуют наши враги»: интернет-операторы в Белгороде борются с DDoS-атаками
Сегодня, 08:46
На Соборной площади в Белгороде поставили модульное укрытие
Сегодня, 10:53
Белгородские дизайнеры разместили «Щебекино» в Валуйском горокруге
Сегодня, 08:33
Куда обращаться, если хочется выехать из Белгорода в ПВР?
Сегодня, 08:53
"