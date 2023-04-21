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В белгородском селе поселились аисты

21 апреля 2023, 12:38
Фото: Виктор Засименко / Короча Наизнанку
Пернатые обживаются в гнезде в селе Казанка Корочанского района. Фотографию опубликовали в сообществе «Короча Наизнанку».

В селе Казанка Корочанкого района появились новые жильцы — аисты. Птицы обустроили себе жилище на опоре ЛЭП. В комментариях под постом в сообществе подписчики отметили, что аисты выбрали для проживания неплохое место — в самом начале нового микрорайона.

Фото: Виктор Засименко / Короча Наизнанку

Напомним, что в прошлом году в Корочанском районе местные жители помогли аисту, который сломал ногу. Поймать птицу самостоятельно, по совету ветеринара, у местных жителей не получилось. Местные опасались, что без помощи людей аисту и его птенцам не выжить.

ЦУР направил сообщение об этом в корочанскую администрацию. Власти района рассказали, что специалисты выехали на место для проведения осмотра. Потом добавили, что птицу отвезли в ветклинику Белгорода.

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#Алина Харина#Аисты#Общество#Корочанский район
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