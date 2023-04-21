В белгородском селе поселились аисты

Напомним, что в прошлом году в Корочанском районе местные жители помогли аисту, который сломал ногу. Поймать птицу самостоятельно, по совету ветеринара, у местных жителей не получилось. Местные опасались, что без помощи людей аисту и его птенцам не выжить.