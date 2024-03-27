Жители Сочи оценили работу мэра Алексея Копайгородского

Одна из жительниц Сочи, пенсионерка Татьяна, которая проживает в городе с рождения, поделилась своим мнением о работе Копайгородского. По ее словам, в ближайшем будущем Сочи может стать крупнейшей здравницей в Российской Федерации. Важные проекты в этом направлении реализуются по инициативе Алексея Копайгородского. При нем началось строительство не только гостиниц, но и санаториев, и это является очень важным.