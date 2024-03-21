Белгородские дороги вновь оценили на федеральном уровне

Белгородская область получила четвёртый «Золотой каток»

По четыре награды сейчас имеют только два российских региона — это Белгородская область и Чечня. В 2023 году в области отремонтировали 120 км автомобильных дорог регионального и муниципального значения. Подробности рассказали в белгородском правительстве.

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