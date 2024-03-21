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Ремонт дорог

Белгородские дороги вновь оценили на федеральном уровне

21 марта 2024, 10:51
Фото: 1MI
Ремонт дорог

Белгородская область получила четвёртый «Золотой каток»

По четыре награды сейчас имеют только два российских региона — это Белгородская область и Чечня. В 2023 году в области отремонтировали 120 км автомобильных дорог регионального и муниципального значения. Подробности рассказали в белгородском правительстве.
Сюжет
Дороги

Белгородские дорожники заработали четвёртый «Золотой каток» за качественное строительство. За пять лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по четыре таких награды есть только у Белгородчины и Чечни.

Оценивают сроки выполнения работ, правильность их планирования, исполнение графика финансирования. Показатели суммируются в общий рейтинг, пояснил глава областного минтранса Сергей Евтушенко. Каждый год ведётся обследование объектов, которые делают по нацпроекту.

По итогам прошлого года в Белгородской области отремонтировали 120 км региональных и муниципальных дорог. Отремонтировали искусственные сооружения. Работы по ремонту дорожного полотна продолжатся и в 2024 году.

На этот год в программу нацпроекта включили 81 муниципальную и десять региональных дорог общей протяжённостью 111,2 км, десять мостов. Завершить работы планируется до середины лета.

Напомним, ранее «Золотой каток» регион получал в ноябре 2023 года. Награду вручили за лучшую реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». По нему на тот момент отремонтировали 180,7 км дорог.

Гладков: Белгородская область получила очередную награду «Золотой каток»
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#Общество#Белгородская область#Дороги#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Наталья Корявых#Дорожники#Золотой каток
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