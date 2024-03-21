Белгородские дороги вновь оценили на федеральном уровне

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Белгородские дорожники заработали четвёртый «Золотой каток» за качественное строительство. За пять лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по четыре таких награды есть только у Белгородчины и Чечни.
Оценивают сроки выполнения работ, правильность их планирования, исполнение графика финансирования. Показатели суммируются в общий рейтинг, пояснил глава областного минтранса Сергей Евтушенко. Каждый год ведётся обследование объектов, которые делают по нацпроекту.
По итогам прошлого года в Белгородской области отремонтировали 120 км региональных и муниципальных дорог. Отремонтировали искусственные сооружения. Работы по ремонту дорожного полотна продолжатся и в 2024 году.
На этот год в программу нацпроекта включили 81 муниципальную и десять региональных дорог общей протяжённостью 111,2 км, десять мостов. Завершить работы планируется до середины лета.
Напомним, ранее «Золотой каток» регион получал в ноябре 2023 года. Награду вручили за лучшую реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». По нему на тот момент отремонтировали 180,7 км дорог.