Белгородец хотел получить деньги за испытанный в ДТП испуг. Что решил суд?

Адвокат, экс-депутат горсовета Белгорода Екатерина Клоповская рассказала о гражданском деле, в рассмотрении которого недавно принимала участие. По её словам, истец потребовал взыскать с ответчика не только материальный ущерб, причинённый в результате ДТП, но и компенсацию морального вреда.