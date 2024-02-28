Белгородец хотел получить деньги за испытанный в ДТП испуг. Что решил суд?

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Адвокат, экс-депутат горсовета Белгорода Екатерина Клоповская рассказала о гражданском деле, в рассмотрении которого недавно принимала участие. По её словам, истец потребовал взыскать с ответчика не только материальный ущерб, причинённый в результате ДТП, но и компенсацию морального вреда.
Моральный вред он обосновывал тем, что испытал сильный испуг при лобовом столкновении автомобилей. При этом на потерпевшем не было ни царапины, вред здоровью не был причинён.
Екатерина Клоповская
Суд первой инстанции постановил взыскать стоимость восстановительного ремонта автомобиля и моральный вред в размере 20 тыс. рублей. Однако адвокат обратилась с жалобой — в итоге решение о взыскании морального вреда отменили.
«Потому что законом не предусмотрено возмещение морального вреда в случае испуга», — добавила Клоповская.