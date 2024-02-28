Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Суд

Белгородец хотел получить деньги за испытанный в ДТП испуг. Что решил суд?

28 февраля 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
Суд

Попавший в аварию белгородец хотел взыскать компенсацию за испуг

Истец обосновал требование тем, что сильно испугался при лобовом столкновении машин. В связи с этим он хотел получить компенсацию морального вреда. Суд первой инстанции с белгородцем согласился. Однако решение удалось обжаловать, рассказала адвокат Екатерина Клоповская.
Сюжет
ДТП

Адвокат, экс-депутат горсовета Белгорода Екатерина Клоповская рассказала о гражданском деле, в рассмотрении которого недавно принимала участие. По её словам, истец потребовал взыскать с ответчика не только материальный ущерб, причинённый в результате ДТП, но и компенсацию морального вреда.

Моральный вред он обосновывал тем, что испытал сильный испуг при лобовом столкновении автомобилей. При этом на потерпевшем не было ни царапины, вред здоровью не был причинён.
Екатерина Клоповская

Суд первой инстанции постановил взыскать стоимость восстановительного ремонта автомобиля и моральный вред в размере 20 тыс. рублей. Однако адвокат обратилась с жалобой — в итоге решение о взыскании морального вреда отменили.

«Потому что законом не предусмотрено возмещение морального вреда в случае испуга», — добавила Клоповская.

Семье белгородки, погибшей из-за ошибки врача, выплатили компенсацию морального вреда
Узнать подробнее
Читайте также:
В суд на Яковлевский ГОК подали два иска о возмещении морального вредаВрач отсудил страховку и компенсацию морального вреда у больницы и депздраваБелгородка промышляла заработком на судах и получала компенсации морального вреда
#Общество#Белгородская область#ДТП#Новости Белгорода#Моральный вред#Белгород#Адвокат#Екатерина Клоповская#Александра Склярова#Испуг
Подпишитесь
«Пугал Тебекиным»: что рассказал об экс-мэре Сергиенко его бывший лучший друг на суде
Сегодня, 12:27
Встречаемся в «Кофе Вино»: как глава цемзавода в Белгороде давал взятку
Сегодня, 12:55
Самые «пожилые» районы Белгородской области
Сегодня, 12:07
Кто теперь будет отвечать в Белгороде за строительство и архитектуру?
Сегодня, 13:33
Пострадавшим от обстрелов предприятиям выплатят компенсации: кто и сколько получит
Сегодня, 13:22
Стало известно, когда и где похоронят экс-сенатора от Белгородской области Рыжкова
Сегодня, 12:44