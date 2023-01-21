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Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Семье белгородки, погибшей из-за ошибки врача, выплатили компенсацию морального вреда

Сегодня, 05:00
Фото: 1MI
Деньги.
Компенсация составила 2 600 000 рублей, сообщили в пресс-службе Белгородского районного суда.

По информации пресс-службы Белгородского районного суда, жительница региона находилась на лечении в ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», где ей сделали переливание донорской крови или её компонентов в день дежурства врача терапевтического отделения. Но из-за проведённого переливания у женщины ухудшилось состояние, её вынужденно поместили в реанимацию, где она скончалась в тот же день.

Выяснилось, что дежурный врач не провёл фенотипирование крови, что и привело к летальному исходу пациентки.

Муж и дети погибшей белгородки потребовали компенсацию морального вреда в размере 4 млн рублей. В суде согласились с выдвинутыми требованиями, но сумму выбрали иную. Теперь ответчику предстоит выплатить семье погибшей 2 600 000 рублей: 1 000 000 рублей супругу женщины и по 800 000 рублей её двум дочерям.

Суд также признал врача виновным и назначил ему два года лишения свободы.

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#Александра Склярова#Общество#Врачебная ошибка#Белгородская область#Компенсация
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