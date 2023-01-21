Семье белгородки, погибшей из-за ошибки врача, выплатили компенсацию морального вреда

По информации пресс-службы Белгородского районного суда, жительница региона находилась на лечении в ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», где ей сделали переливание донорской крови или её компонентов в день дежурства врача терапевтического отделения. Но из-за проведённого переливания у женщины ухудшилось состояние, её вынужденно поместили в реанимацию, где она скончалась в тот же день.