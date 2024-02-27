Мэр Сочи Копайгородский рассказал о плане по улучшению инфраструктуры города

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
По его словам, в 2023 году курорт посетили 7,6 миллиона туристов, а новый генеральный план позволит значительно улучшить городскую и пляжную инфраструктуру.
По сообщению kuban.kp.ru, Копайгородский подчеркнул, что новый генеральный план, который разрабатывался на протяжении трех лет, определил будущее Сочи на двадцать лет вперед. В его разработке принимали участие 430 тысяч жителей города, и проект был согласован в 5 краевых и 17 федеральных министерствах и ведомствах. Это первый раз, когда использовался такой комплексный подход.
Согласно генеральному плану, в Сочи планируется масштабное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. В этой связи будет проведено более 200 мероприятий, направленных на улучшение транспортной и пешеходной доступности. В том числе планируется ремонт городских дорожных участков общей протяженностью 178 километров. Также, по словам Алексея Копайгородского, в текущем году в городе начнут масштабную стройку — обход Адлера.
В обновленную программу развития газоснабжения и газификации Краснодарского края в 2024 году вошли 26 населенных пунктов Сочи. Копайгородский отметил, что программа социальной догазификации активно реализуется в 65 населенных пунктах города.
Кроме того, мэр Сочи отметил ежегодный рост числа туристов, посещающих сочинские пляжи, и подчеркнул необходимость развития инфраструктуры в этих районах. Для достижения этой цели был запущен проект по реконструкции микрорайона Мамайка. Еще одной инициативой Копайгородского является обновление Приморской набережной, которая давно является основной прогулочной зоной для туристов и жителей города Сочи.
Социальное развитие города также не останется без внимания. В соответствии с генеральным планом, к 2044 году планируется строительство и реконструкция 624 социальных объектов. Для этого выделена площадь в 770 гектаров, на которой будут построены детские сады, школы, больницы, поликлиники, учреждения культуры и спортивные центры.
По словам Алексея Копайгородского, на данный момент осуществляется одновременное возведение шести школ, трех детских садов и двух спортивных комплексов за счет финансирования со стороны государства, а также привлекаются средства инвесторов. В планах до 2026 года в общеобразовательных учреждениях Сочи увеличить количество учебных мест на 13 тысяч. Планируемый объем финансирования на ближайшие три года составляет 43,5 млрд рублей.