Мэр Сочи Копайгородский рассказал о плане по улучшению инфраструктуры города

По сообщению kuban.kp.ru, Копайгородский подчеркнул, что новый генеральный план, который разрабатывался на протяжении трех лет, определил будущее Сочи на двадцать лет вперед. В его разработке принимали участие 430 тысяч жителей города, и проект был согласован в 5 краевых и 17 федеральных министерствах и ведомствах. Это первый раз, когда использовался такой комплексный подход.