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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Белгородцы станут участниками Международного молодёжного семинара

Белгородцы станут участниками Международного молодёжного семинара

20 февраля 2024, 08:18
Фото: «Поколение»
Активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча принимают заявки на участие в весеннем Международном молодёжном семинаре.

В этом году он пройдёт с 8 по 18 апреля, и впервые за долгие годы сменит привычную локацию: благодаря фонду «Поколение», участники поедут в Подмосковье, в парк-отель Ершова.

За десять дней семинара их научат правильно говорить, анализировать, переосмысливать, петь, танцевать, творить, проживать эмоции и слышать себя.

Помогут им в этом ведущие специалисты всероссийского и международного уровня, которые на протяжении многих лет являются базовыми педагогами семинара. Среди них — раслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссёр, создатель оригинальной системы воспитания голоса «Метоника» Вероника Косенкова, актриса долгопрудненского театра «Город», тренер по актёрскому мастерству и сценической речи Олеся Агрызкова, психолог Владимир Киселёв, театральный педагог и фотограф, режиссёр Сергей Тупталов и другие.

Фото: «Поколение»

Кроме того, весной на семинар к белгородцам приедут педагоги из Франции: французский режиссер и преподаватель по театральному искусству и режиссуре в университете Пьера Мендеса-Франса Жан-Люк Муассон и актриса, режиссёр, основатель Лиги театральной импровизации Гренобля, Карин Виньерон.

Тема семинара в этом году — «Взросление и реальность».

«Новому поколению» исполнилось 18 лет. И за это время мы сильно повзрослели, как и многие ребята, которые сегодня формируют ту реальность, которая формирует новых ребят. И на этом семинаре вместе с участниками мы хотим увидеть, как сегодня проходит этот процесс: формирование своих образа мышления и системы ценностей, переход к принятию ответственности за свою жизнь и участие в жизни общества. Важно, чтобы, взрослея и принимая на себя ответственность за свои действия, мы могли сохранить того хорошего, светлого и вечно юного человечка, каким мы приходим в этот мир», — рассказывает директор семинара и председатель БРОО «Новое поколение» Дмитрий Тупейко.

Чтобы стать участником семинара, нужно заполнить анкету и пройти очный отбор. Заявки принимаются до 19 марта включительно. Форма для заполнения доступна на сайте: https://seminar.np-bel.ru.

Больше информации об организаторах и педагогах можно получить в официальной группе во «Вконтакте».

Отметим, что Международный молодёжный семинар «Новое поколение» проводится с 2005 года при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. Этой весной на семинар «Нового поколения» в Подмосковье поедут 48 участников из разных уголков Белгородской области в возрасте от 18 до 30 лет.

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