Белгородцы станут участниками Международного молодёжного семинара

«Новому поколению» исполнилось 18 лет. И за это время мы сильно повзрослели, как и многие ребята, которые сегодня формируют ту реальность, которая формирует новых ребят. И на этом семинаре вместе с участниками мы хотим увидеть, как сегодня проходит этот процесс: формирование своих образа мышления и системы ценностей, переход к принятию ответственности за свою жизнь и участие в жизни общества. Важно, чтобы, взрослея и принимая на себя ответственность за свои действия, мы могли сохранить того хорошего, светлого и вечно юного человечка, каким мы приходим в этот мир», — рассказывает директор семинара и председатель БРОО «Новое поколение» Дмитрий Тупейко.