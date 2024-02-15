Дана Борисова оказалась в больнице из-за применения экстремального способа похудения

Posted Вчера, 17:26
Published Вчера, 17:26
Modified Вчера, 17:27
Updated Вчера, 17:27
Для снижения веса телеведущая выбрала сомнительный способ. Она использовала инъекционный препарат для лечения сахарного диабета. После инъекций Дана ощущала тошноту, слабость и тремор (дрожание) рук, но не прекратила применять препарат. В результате врачи были вынуждены ее госпитализировать.
Как пишет newia.ru, пострадавшую уже обследовали медики. У нее были выявлены серьезные проблемы со здоровьем. Сообщается, что запрещенных веществ в организме телезвезды обнаружено не было. Борисова должна будет пройти лечение у нескольких специалистов, среди которых есть и невролог.
Дана призналась, что противодиабетический препарат она использовала в течение месяца. Также она сделала две инъекции своей 16-летней дочери, за что готова ответить перед законом.
Врачи утверждают, что Дане необходимо перестать экспериментировать и пройти полное обследование. Тремор может свидетельствовать о начинающейся болезни Паркинсона.