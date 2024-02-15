Дана Борисова оказалась в больнице из-за применения экстремального способа похудения

Как пишет newia.ru, пострадавшую уже обследовали медики. У нее были выявлены серьезные проблемы со здоровьем. Сообщается, что запрещенных веществ в организме телезвезды обнаружено не было. Борисова должна будет пройти лечение у нескольких специалистов, среди которых есть и невролог.