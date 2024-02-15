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Posted Вчера, 17:26

Published Вчера, 17:26

Modified Вчера, 17:27

Updated Вчера, 17:27

Дана Борисова оказалась в больнице из-за применения экстремального способа похудения

Дана Борисова оказалась в больнице из-за применения экстремального способа похудения

15 февраля 2024, 17:26
Фото: danaborisovaone / ВК
Телеведущая Дана Борисова снова оказалась в стационаре. Потерявшей сознание женщине вызвала скорую ее дочь. Прибывшие врачи в экстренном порядке госпитализировали пострадавшую. Борисова призналась, что испытывала новый метод избавления от лишних килограммов.

Для снижения веса телеведущая выбрала сомнительный способ. Она использовала инъекционный препарат для лечения сахарного диабета. После инъекций Дана ощущала тошноту, слабость и тремор (дрожание) рук, но не прекратила применять препарат. В результате врачи были вынуждены ее госпитализировать.

Как пишет newia.ru, пострадавшую уже обследовали медики. У нее были выявлены серьезные проблемы со здоровьем. Сообщается, что запрещенных веществ в организме телезвезды обнаружено не было. Борисова должна будет пройти лечение у нескольких специалистов, среди которых есть и невролог.

Дана призналась, что противодиабетический препарат она использовала в течение месяца. Также она сделала две инъекции своей 16-летней дочери, за что готова ответить перед законом.

Врачи утверждают, что Дане необходимо перестать экспериментировать и пройти полное обследование. Тремор может свидетельствовать о начинающейся болезни Паркинсона.

#Здоровье#Знаменитости#Диета#Все материалы авторов
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