«Борзые» из Белгорода: клёш, ремни, трафареты — мода подростков в 70-е годы

Во многом благодаря этому в моду вошли длинные волосы. Бородатые и усатые парни в чёрных очках, джинсах и футболках с рисунком на груди стали настоящим примером для подражания. Примечательно, но порой такие западные «модники» подписывались в советских журналах как «жертвы наркомании». Это не мешало парням того времени собирать вкладыши с ними как образцы.