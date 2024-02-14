«Борзые» из Белгорода: клёш, ремни, трафареты — мода подростков в 70-е годы

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Примерно с 1972 года умы молодёжи стала захватывать англоязычная культура. Популярностью стали пользоваться группы Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd, Sweet, Queen, Kiss и иже с ними.
Во многом благодаря этому в моду вошли длинные волосы. Бородатые и усатые парни в чёрных очках, джинсах и футболках с рисунком на груди стали настоящим примером для подражания. Примечательно, но порой такие западные «модники» подписывались в советских журналах как «жертвы наркомании». Это не мешало парням того времени собирать вкладыши с ними как образцы.
В одежде также ценилась западная мода. Сильно ценились брюки клёш и траузера — широкие штаны, от английского «trousers». Чаще всего парни шили их самостоятельно из доступных в те годы материалов.
Модными считались футболки с изображениями на груди и спине, выполненными через трафареты. Рисунки наносили тоже самостоятельно — с помощью трафаретов. Очень популярными были изображения разных западных длинноволосых музыкантов, Волка и Зайца из «Ну, погоди!». Принт с зарубежным музыкантом считался настоящим пиком моды. Даже с учётом того, что чаще всего он напоминал пятно.
Для прогулок по городу и для стычек парни надевали уже другую одежду: зимой — стёганую советскую чёрную фуфайку, брюки и сапоги. Была и своеобразная «боевая» униформа. Например, молодые люди научились подкладывать книги за пояс — чтобы во время драки не прилетело ножом или трубой в живот.
Особенно ценились армейские ремни с бляхами. Последние затачивались и утяжелялись, превращаясь в оружие во время потасовки. Особо ловкие умудрялись намотать ремни на кулак одним движением руки.
Слушали в 70-е не только западную музыку. Популярными были и отечественное песни. Например, настоящий фурор произвёл в 1977 году диск Тухманова «По волнам моей памяти». Очень известной была композиция «Из вагантов» («По французской стороне…»). Можно отметить песни групп «Поющие гитары», «Голубые гитары», «Цветы», «Весёлые ребята», «Лейся песня», «Поющие сердца», «Синяя птица».
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