«Борзые» из Белгорода: как в 50-е годы милиция фиксировала рост детской преступности

Posted Вчера, 09:30
Published Вчера, 09:30
Modified Вчера, 09:30
Updated Вчера, 09:30
В 1954 году начальник УМВД по региону направил секретарю Белгородского обкома КПСС сообщение особой важности. В нём сотрудник милиции просил власти обратить внимание на возросшее число подростковых преступлений в области.
«Доношу, что по Белгородской области большое количество уголовных преступлений — разбоев, краж, хулиганств и так далее совершается учащейся молодёжью и подростками, в том числе комсомольцами. За 9 месяцев 1954 года за различные преступления привлечены к уголовной ответственности 347 человек молодежи. Некоторые преступления, совершённые лицами из числа молодёжи, отличаются особой дерзостью».
Подростки-преступники неоднократно упоминаются в документах Белгородского областного партархива. Например, ряд документов повествует о бандитско-грабительской группе подростков из села Валуйки.
Входили в неё четыре человека: девятиклассники Виктор Полухин и Николай Павлов, а также восьмиклассник Виктор Герасимов и 19-летний Василий Потанин. Свои преступления молодые люди совершали с 1953 года.
В ноябре, декабре и январе подростки совершили несколько краж. Молодые люди украли вино, часы, фотоаппараты и продукты. 5 октября 1953 года Полухин с Павловым убили колхозного сторожа. В сентябре эти же двое угрожая оружием отобрали у путевого обходчика станции Валуйки две петарды — их потом использовали для зарядки патронов.
Всех участников банды арестовали. У Павлова нашли иностранный пистолет с патронами, у Герасимова — финский нож.
Помимо банды Полухина упоминаются и другие случаи. Так, в апреле и мае 1954 года к уголовной ответственности привлекли трёх подростков из Алексеевской средней школы №1. Молодые люди совершили семь краж.
Некоторые истории и вовсе заставляют ужаснуться. 11 июля 1954 года четыре школьника из новооскольского села Великие Михайловки (имеется в виду село Великомихайловка) напали в час ночи на 25-летнюю девушку и изнасиловали её. Один из нападавших был учащимся школы глухонемых.
С подростковой преступностью старательно и планомерно боролись. Так, в 1955 году к уголовной ответственности привлекли 38 школьников в возрасте от 16 до 18 лет. Начальник отдела милиции в записке от 1954 года предполагал, что рост числа подростковых преступлений в Белгородской области связан с недостаточной воспитательной работой среди молодёжи.
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