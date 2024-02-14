«Борзые» из Белгорода: как в 50-е годы милиция фиксировала рост детской преступности

С подростковой преступностью старательно и планомерно боролись. Так, в 1955 году к уголовной ответственности привлекли 38 школьников в возрасте от 16 до 18 лет. Начальник отдела милиции в записке от 1954 года предполагал, что рост числа подростковых преступлений в Белгородской области связан с недостаточной воспитательной работой среди молодёжи.