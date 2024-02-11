Зотов рассказал, как после начала спецоперации «прогнал» чехов из «Парка динозавров»

Posted Вчера, 12:45
Published Вчера, 12:45
Modified Вчера, 12:47
Updated Вчера, 12:47
Обсуждая планы по развитию своих парков в Белгороде, бизнесмен Владимир Зотов рассказал о разрыве отношений с партнёрами из Чехии.
Наш «Парк динозавров» тоже получит определённое развитие. Вы знаете, я его строил по франшизе с нашими тогда ещё партнёрами-чехами. Но после сегодняшних событий и их поведения я с ними расстался и прогнал их отсюда. И «Динопарк» начал называться «Парком динозавров».
Владимир Зотов
Предприниматель добавил, что в скором времени в парке динозавров могут появиться новые гроты с доисторическими животными.
Парк динозавров — это на сегодняшний день очень устойчивая [с финансовой точки зрения] компания. Всё, что зарабатывают компании, они направляют только на развитие парков и проектов.
Владимир Зотов
Напомним, что в марте 2022 года сайт динопарка заблокировали. Чешская компания West Media, изначальный владелец франшизы белгородского парка динозавров, выступила с резкой критикой специальной военной операции на Украине.