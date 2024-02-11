Зотов рассказал, как после начала спецоперации «прогнал» чехов из «Парка динозавров»

Зотов рассказал о планах по развитию «Парка динозавров» без чехов в Белгороде

«Парк динозавров» бизнесмена Владимира Зотова изначально был связан с франшизой из Чехии. Но после начала СВО чехов пришлось «прогнать», рассказал предприниматель.