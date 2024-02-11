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Posted Вчера, 12:45

Published Вчера, 12:45

Modified Вчера, 12:47

Updated Вчера, 12:47

Зотов рассказал о планах по развитию «Парка динозавров» без чехов в Белгороде

Зотов рассказал, как после начала спецоперации «прогнал» чехов из «Парка динозавров»

11 февраля 2024, 12:45
Фото: Изображение Kandinsky

Зотов рассказал о планах по развитию «Парка динозавров» без чехов в Белгороде

«Парк динозавров» бизнесмена Владимира Зотова изначально был связан с франшизой из Чехии. Но после начала СВО чехов пришлось «прогнать», рассказал предприниматель.

Обсуждая планы по развитию своих парков в Белгороде, бизнесмен Владимир Зотов рассказал о разрыве отношений с партнёрами из Чехии.

Наш «Парк динозавров» тоже получит определённое развитие. Вы знаете, я его строил по франшизе с нашими тогда ещё партнёрами-чехами. Но после сегодняшних событий и их поведения я с ними расстался и прогнал их отсюда. И «Динопарк» начал называться «Парком динозавров».
Владимир Зотов

Предприниматель добавил, что в скором времени в парке динозавров могут появиться новые гроты с доисторическими животными.

Парк динозавров — это на сегодняшний день очень устойчивая [с финансовой точки зрения] компания. Всё, что зарабатывают компании, они направляют только на развитие парков и проектов.
Владимир Зотов

Напомним, что в марте 2022 года сайт динопарка заблокировали. Чешская компания West Media, изначальный владелец франшизы белгородского парка динозавров, выступила с резкой критикой специальной военной операции на Украине.

Белгородский динопарк Владимира Зотова сменил название
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#Проекты#Украина#Компания#Динопарк#Владимир зотов#Белгород#Франшиза#Артем Черненко#Парк динозавров#Чехи#Доисторические животные
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