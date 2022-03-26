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Posted 26 марта 2022, 09:23

Published 26 марта 2022, 09:23

Modified 1 декабря, 08:55

Updated 1 декабря, 08:55

В России заблокировали сайт белгородского динопарка

26 марта 2022, 09:23
Чешская компания, которая вела сайт динопарка, опубликовала сообщение о том, что из-за спецоперации на Украине закрывает белгородский динопарк. Руководство динопарка сообщило Telegram-каналу «Белгород № 1», что информация о закрытии учреждения не соответствует действительности.

Чешская компания West Media, владелец франшизы белгородского динопарка, разместила на сайте информацию о том, что динопарк закрывается. Как сообщает «Белгород № 1» со ссылкой на «Агро-Белогорье», информация о закрытии динопарка не соответствует действительности.

Сейчас «Агро-Белогорье» планирует закрыть доступ чешской компании к сайту. Новый сайт должен заработать в ближайшее время. Старый сайт, который был доступен ещё утром, заблокировали.

Также известно, что 24 марта в белгородском динопарке началась расконсервация динозавров.

Напомним, что белгородский динопарк не смог по итогам 2021 года выйти в «плюс», даже не смотря на то, что сократился убыток предприятия.

#Новости#Общество#Агро-Белогорье#Динопарк#Сайт#Блокировка
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