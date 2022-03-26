В России заблокировали сайт белгородского динопарка

Posted 26 марта 2022, 09:23
Published 26 марта 2022, 09:23
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
Чешская компания West Media, владелец франшизы белгородского динопарка, разместила на сайте информацию о том, что динопарк закрывается. Как сообщает «Белгород № 1» со ссылкой на «Агро-Белогорье», информация о закрытии динопарка не соответствует действительности.
Сейчас «Агро-Белогорье» планирует закрыть доступ чешской компании к сайту. Новый сайт должен заработать в ближайшее время. Старый сайт, который был доступен ещё утром, заблокировали.
Также известно, что 24 марта в белгородском динопарке началась расконсервация динозавров.
Напомним, что белгородский динопарк не смог по итогам 2021 года выйти в «плюс», даже не смотря на то, что сократился убыток предприятия.