100 российских военных вернулись из украинского плена

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
8 февраля из украинского плена вернули 100 российских бойцов, которым грозила смертельная опасность. Взамен были переданы 100 военнопленных ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
Как уточнил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, в состав освобождённых из плена вошли военнослужащие РФ чувствительной категории.
Российских военных самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставят в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Всем окажут медицинскую и психологическую помощь.
Посредником в процессе обмена стали Объединённые Арабские Эмираты.
В Сети публикуют кадры с сегодняшнего обмена.