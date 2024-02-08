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Posted Сегодня, 18:41

Published Сегодня, 18:41

Modified Сегодня, 18:43

Updated Сегодня, 18:43

100 российских военных вернулись из украинского плена

100 российских военных вернулись из украинского плена

8 февраля 2024, 18:41
Фото: Изображение Midjourney
Подробности сообщает Минобороны РФ. Российская сторона вернула Украине такое же число военнопленных.
Сюжет
СВО

8 февраля из украинского плена вернули 100 российских бойцов, которым грозила смертельная опасность. Взамен были переданы 100 военнопленных ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Как уточнил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, в состав освобождённых из плена вошли военнослужащие РФ чувствительной категории.

Российских военных самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставят в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Всем окажут медицинскую и психологическую помощь.

Посредником в процессе обмена стали Объединённые Арабские Эмираты.

В Сети публикуют кадры с сегодняшнего обмена.

Видео: соцсети Шамсаила Саралиева
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