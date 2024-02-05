В Белгороде планируют увеличить дотацию на горячее питание школьников

В Белгороде планируют увеличить дотацию на льготное горячее питание в школах с 90 до 94 рублей. Проект рассмотрит горсовет. Решение вступит в силу после его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.