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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Столовая

В Белгороде планируют увеличить дотацию на горячее питание школьников

5 февраля 2024, 14:13
Фото: 1MI
Столовая
Размер дотации будет составлять 94 рубля. Проект решения опубликовали на сайте горсовета Белгорода.
Сюжет
Школы

В Белгороде планируют увеличить дотацию на льготное горячее питание в школах с 90 до 94 рублей. Проект рассмотрит горсовет. Решение вступит в силу после его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.

Изменения коснутся учащихся из малоимущих семей, школьников с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся с расстройством аутистического спектра, школьников из семей, прибывших с Украины, ЛНР и ДНР, а также тех, кто проживает в пунктах временного размещения.

Напомним, что дотацию на горячее питания до 90 рублей повысили в сентября 2022 года. До этого размер дотации увеличивали с 77 до 80 рублей.

В школах Белгорода дотацию на горячее питание повысили до 90 рублей
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#Город#Горсовет#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Дотация#Горячее питание
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