В Белгороде планируют увеличить дотацию на горячее питание школьников

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В Белгороде планируют увеличить дотацию на льготное горячее питание в школах с 90 до 94 рублей. Проект рассмотрит горсовет. Решение вступит в силу после его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.
Изменения коснутся учащихся из малоимущих семей, школьников с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся с расстройством аутистического спектра, школьников из семей, прибывших с Украины, ЛНР и ДНР, а также тех, кто проживает в пунктах временного размещения.
Напомним, что дотацию на горячее питания до 90 рублей повысили в сентября 2022 года. До этого размер дотации увеличивали с 77 до 80 рублей.