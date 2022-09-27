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В школах Белгорода дотацию на горячее питание повысили до 90 рублей

27 сентября 14:42
Фото: Bel.ru
Изменения касаются учеников из малоимущих семей, школьников с ОВЗ, учащихся из ДНР и ЛНР. Вопрос рассмотрели депутаты в ходе 52-й сессии горсовета.

С 1 сентября 2022 года в школах Белгородской области введён стандарт горячего питания. Школам с сентября было рекомендовано увеличить стоимость питания.

В соответствие с этим стандартом предусмотрено разнообразное меню, сбалансированный рацион, персонализированное питание школьников с учётом их особенностей и диетических потребностей.
Ирина Гричаникова, руководитель управления образования администрации Белгорода

27 сентября депутаты горсовета приняли решение увеличить дотацию на горячее питание с 80 рублей до 90 рублей в день. Для учеников из общеобразовательной школы № 30 дотацию увеличили до 120 рублей.

Изменения затронут учеников из малоимущих семей, учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот, а также детей с расстройством аутистического спектра. Также дотация коснётся школьников, прибывших с Украины, из ЛНР, ДНР и проживающих в ПВР.

Кроме того, в соответствии с федеральным законом, органы, предоставляющие муниципальные услуги по организации питания для малоимущих семей, не вправе требовать от заявителей справку, признающую семью малоимущей. Эту информацию теперь будут получать напрямую из органов соцзащиты.

 

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Депутаты#Горсовет#Питание#Школьники
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