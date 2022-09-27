В школах Белгорода дотацию на горячее питание повысили до 90 рублей

Кроме того, в соответствии с федеральным законом, органы, предоставляющие муниципальные услуги по организации питания для малоимущих семей, не вправе требовать от заявителей справку, признающую семью малоимущей. Эту информацию теперь будут получать напрямую из органов соцзащиты.