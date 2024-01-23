Проблемы вдали от приграничья: белгородцы попросили Гладкова разобраться с бобрами

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Жительница села Большая Халань в Корочанском районе пожаловалась губернатору на плотины бобров.
В прошлом году писала Вам в комментариях о плотинах бобров. Мне отписались, приехали, сделали работы, но ничего не изменилось.
жительница Корочанского района
По словам женщины, из-за плотин затапливаются огороды и луга. Вячеслав Гладков ответил, что проблема действительно есть.
Нужно разбирать плотины, но не в зимний период. Поручил разобраться с проблемой министру природных ресурсов и главе района. А Вы мне расскажите, как работа выполнена. Если сделают плохо, значит, приеду сам к вам в гости.
Вячеслав Гладков
Губернатор также рассказал, что в Белгороде возле Везёлки поселилась пара бобров в районе опоры ЛЭП в форме орла и льва.