Проблемы вдали от приграничья: белгородцы попросили Гладкова разобраться с бобрами

Белгородка попросила губернатора разобрать плотины бобров

С такой проблемой столкнулись жители села в Корочанском районе. Обращение жительницы прозвучало во время вечернего эфира губернатора. Вячеслав Гладков поручил главе района и министру природных ресурсов разобраться в проблеме.

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