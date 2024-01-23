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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 13:40

Белгородка попросила губернатора разобрать плотины бобров

Проблемы вдали от приграничья: белгородцы попросили Гладкова разобраться с бобрами

23 января 2024, 13:38
Фото: 1MI

Белгородка попросила губернатора разобрать плотины бобров

С такой проблемой столкнулись жители села в Корочанском районе. Обращение жительницы прозвучало во время вечернего эфира губернатора. Вячеслав Гладков поручил главе района и министру природных ресурсов разобраться в проблеме.

Жительница села Большая Халань в Корочанском районе пожаловалась губернатору на плотины бобров.

В прошлом году писала Вам в комментариях о плотинах бобров. Мне отписались, приехали, сделали работы, но ничего не изменилось.
жительница Корочанского района

По словам женщины, из-за плотин затапливаются огороды и луга. Вячеслав Гладков ответил, что проблема действительно есть.

Нужно разбирать плотины, но не в зимний период. Поручил разобраться с проблемой министру природных ресурсов и главе района. А Вы мне расскажите, как работа выполнена. Если сделают плохо, значит, приеду сам к вам в гости.
Вячеслав Гладков

Губернатор также рассказал, что в Белгороде возле Везёлки поселилась пара бобров в районе опоры ЛЭП в форме орла и льва.

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#Общество#Белгородская область#Корочанский район#Огород#Новости Белгорода#Плотина#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Бобры#Луг
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