В Белгородской области бобры захватили реку

Posted 1 июля 2022,, 16:36
Published 1 июля 2022,, 16:36
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
В селе Большая Халань Корочанского района бобры заполонили речку. Устроили плотину, вода вышла из речки, затопила луг и близлежащие огороды. Администрация села говорит, что это не их проблема.
Любаня Ковалёва, жительница Большой Халани
Вячеслав Гладков с улыбкой ответил, что этот диалог наверняка повеселил бы жителей других регионов.
Когда мы обсуждаем проблему захвата бобрами речки, и как помочь жителям, которые отстаивают свои огороды, это, конечно, круто.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
После шутки глава региона добавил, что жительнице села нужно обратиться в министерство сельского хозяйства Белгородской области к Юлии Евгеньевне Щедриной.
«Она спуска бобрам не даст, защитит вас», – подчеркнул губернатор.