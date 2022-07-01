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Posted 1 июля 2022,, 16:36

Published 1 июля 2022,, 16:36

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

В Белгородской области бобры захватили реку

1 июля 2022, 16:36
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась жительница села Большая Халань Корочанского района Любаня Ковалёва, которая рассказала о войне людей и бобров на этой территории.
В селе Большая Халань Корочанского района бобры заполонили речку. Устроили плотину, вода вышла из речки, затопила луг и близлежащие огороды. Администрация села говорит, что это не их проблема.
Любаня Ковалёва, жительница Большой Халани

Вячеслав Гладков с улыбкой ответил, что этот диалог наверняка повеселил бы жителей других регионов.

Когда мы обсуждаем проблему захвата бобрами речки, и как помочь жителям, которые отстаивают свои огороды, это, конечно, круто.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

После шутки глава региона добавил, что жительнице села нужно обратиться в министерство сельского хозяйства Белгородской области к Юлии Евгеньевне Щедриной.

«Она спуска бобрам не даст, защитит вас», – подчеркнул губернатор.

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#Новости#Общество#Оксана Артемова#Корочанский район#Губернатор#Эксклюзив#Вячеслав Гладков#Бобры#Большая Халань#Бобр
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