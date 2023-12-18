Белгородка пыталась продать на Украине детали на 4 млн, но их всё равно отдали ВС РФ

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Пресс-служба белгородской таможне сообщила о женщине, которая пыталась пересечь границу с Украиной. В её автомобиле с прицепом в оборудованном тайнике находились конденсаторы, микросхемы, транзисторы, индикаторы и диоды. Радиодетали стоимостью 4 млн рублей женщина планировала продать на Украине.
Таможенники конфисковали партию и передали воинской части на нужды СВО. Об этом сообщила начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов таможни Лилия Ковалёва.