Белгородка пыталась продать на Украине детали на 4 млн, но их всё равно отдали ВС РФ

Пресс-служба белгородской таможне сообщила о женщине, которая пыталась пересечь границу с Украиной. В её автомобиле с прицепом в оборудованном тайнике находились конденсаторы, микросхемы, транзисторы, индикаторы и диоды. Радиодетали стоимостью 4 млн рублей женщина планировала продать на Украине.