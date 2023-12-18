Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Таможня

Белгородка пыталась продать на Украине детали на 4 млн, но их всё равно отдали ВС РФ

18 декабря 2023, 14:22
Фото: 1MI
Таможня

Воинской части передали конфискованные в Белгородской области радиодетали

В остановленном на таможне автомобиле нашли тайник, в котором находилась продукция общей стоимостью 4 млн рублей. Женщина призналась, что планировала продать её на Украине. Таможенники же передали детали российским военным.

Пресс-служба белгородской таможне сообщила о женщине, которая пыталась пересечь границу с Украиной. В её автомобиле с прицепом в оборудованном тайнике находились конденсаторы, микросхемы, транзисторы, индикаторы и диоды. Радиодетали стоимостью 4 млн рублей женщина планировала продать на Украине.

Таможенники конфисковали партию и передали воинской части на нужды СВО. Об этом сообщила начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов таможни Лилия Ковалёва.

Продукты и строительные материалы отправляют на Украину через белгородскую таможню
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэрия Белгорода требует 1,5 млн рублей с таможни за арендуСотрудника Белгородской таможни поймали на мошенничестве при получении соцвыплатБелгородская таможня покупает услуги по ведению валютного счёта
#Белгородская область#Таможня#Конфискация#Белгород#Воинская часть#Александра Склярова#Радиодетали
Подпишитесь
Разрушений всё-таки больше: Гладков уточнил последствия атаки на приграничье
Сегодня, 14:50
Владимир Зотов продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье»?
Сегодня, 14:44
Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты
Сегодня, 12:52
В суши-баре объяснили ситуацию с салфетками в цветах российского флага
Сегодня, 12:21
«Сохранит производство»: Клепиков отметил значимость создания ОЭЗ в Шебекино
Сегодня, 13:51
«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад
Сегодня, 09:14